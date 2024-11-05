В РФ готовят систему защиты от кредитных мошенников

5 ноября. FINMARKET.RU - В России готовят новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Законопроект уже разработан, он обсуждается с ведомствами, сообщил "Известиям" заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, планируется ввести набор требований к кредитным и микрофинансовым организациям.

В частности, предлагается ввести обязательный "период охлаждения" по потребительским займам на сумму более 50 тыс. между заключением договора и получением денег, сообщали ранее в ЦБ. По инициативе регулятора для ссуд от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составит четыре часа, а для кредитов больше этой суммы - два дня. Эти требования не коснутся ипотеки, а также автокредитов в том случае, если деньги зачисляются сразу на счет автодилера. Такое предложение Банк России направил в Минфин. Кроме того, планируется обязать банки передавать данные об оформлении ссуды в бюро кредитных историй (БКИ) за срок менее суток, рассказал Гузнов. Сейчас они должны это делать не позже, чем за два рабочих дня.

Зампред ЦБ добавил: ускорение передачи данных о выдаче кредита уже обсуждалось с банками и БКИ. Для этого им придется технически подготовиться. Новую систему защиты граждан от мошенничества также понадобится связать с уже существующим механизмом обеспечения безопасности переводов.

Власти согласились с необходимостью ввести этот инструмент для защиты потребителей. Сейчас обсуждаются лишь тонкости настройки, подчеркнул Алексей Гузнов.

По статистике ЦБ, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, - это заемные средства, заявляла в феврале 2024-го председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Всего за 2023 год злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций без согласия клиента (это на 33% больше, чем в 2022-м) и украсть 15,8 млрд рублей, следует из данных Банка России.