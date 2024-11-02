Музыкальные инструменты прибавили в цене почти 12%

2 ноября. FINMARKET.RU - Средняя цена на музыкальные инструменты в январе—сентябре выросла на 10–12% год к году, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на данные аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД". Средний чек покупки за этот период вырос на 12% и составил 15,3 тыс. руб.

Дистрибуторы традиционно связывают повышение с продолжающимся ростом затрат на логистику, а участники рынка не исключают дальнейшей индексации цен еще на 5–8% до конца года.

Растет и число покупок (на 19%), при этом стоимость аренды оборудования для самих музыкантов за девять месяцев выросла вовсе на 15–30%, отмечают собеседники “Ъ” из музыкальной индустрии.