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02 ноября 2024 года 09:52
Музыкальные инструменты прибавили в цене почти 12%
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Алексей Филиппов/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - Средняя цена на музыкальные инструменты в январе—сентябре выросла на 10–12% год к году, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на данные аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД". Средний чек покупки за этот период вырос на 12% и составил 15,3 тыс. руб. Дистрибуторы традиционно связывают повышение с продолжающимся ростом затрат на логистику, а участники рынка не исключают дальнейшей индексации цен еще на 5–8% до конца года. Растет и число покупок (на 19%), при этом стоимость аренды оборудования для самих музыкантов за девять месяцев выросла вовсе на 15–30%, отмечают собеседники “Ъ” из музыкальной индустрии.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, музинструменты, спрос, цены
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