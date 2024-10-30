Сборщики вторсырья могут остаться без востребованных отходов

30 октября. FINMARKET.RU - Предлагаемые Росприроднадзором изменения в классификацию отходов могут оставить центры сбора без востребованного вторсырья, считают участники рынка. В ассоциации регоператоров наоборот говорят, что этот документ позволит нанимать подрядчиков для вывоза отдельных фракций. В самом ведомстве отметили, что документ еще будет дорабатываться, пишет пишет "Российская газета"

Росприроднадзор опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект изменений в Федеральный классификационный каталог отходов. Согласно документу, ведомство предлагает включить в отдельную категорию отходы бумаги и/или картона при раздельном накоплении, лом стекла и изделий из стекла при раздельном накоплении и смесь отходов пластмассовых и металлических изделий при раздельном накоплении.

Как рассказал "Российской газете" сооснователь экоцентра "Сборка" Сергей Тушев, если этот документ примут, то перечисленные отходы будут относиться к твердым коммунальным отходам (ТКО), с которыми могут работать только региональные операторы. А значит, передача их на переработку через экоцентры может быть осложнена, считает он. "По нашей оценке, это станет существенным ограничением для деятельности экоцентров, которые являются организаторам сбор малорентабельных и нерентабельных видов вторсырья и важными участниками экологического просвещения населения", - говорит Тушев.

Опасения экоцентра оправданы, так как перевозить ТКО имеет право только региональный оператор, считает член Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев.

Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" Валерия Гулимова считает, что задача документа не в том, чтобы забирать долю вторсырья у отдельных сборщиков или ограничить их возможности по перевозке и передаче переработчикам.

Как рассказали "Российской газете" в Росприроднадзоре, это только проект документа, сформированный на основе заявок. Он еще будет проходить согласование и обсуждение на разных уровнях, добавили в ведомстве.