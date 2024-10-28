Продавцы сельхозтехники пытаются привлечь внимание ЦБ к повышению утильсбора

28 октября. FINMARKET.RU - Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД 22 октября обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой изучить последствия возможного повышения утильсбора на самоходную сельхозтехнику, пишет "Коммерсант" . Как сказано в обращении, ЦБ ранее отмечал негативное влияние на инфляцию повышения утильсбора на легковые автомобили. В случае сельхозтехники, говорится в письме, увеличение платежа повлечет повышение цен на каждом этапе производства сельхозпродукции.

Такой механизм запущен с 1 октября для автомобильной и дорожно-строительной техники. Речь идет о постепенном повышении ставок в десять раз, говорит собеседник издания. В начале года Минпромторг готовил индексацию утильсбора в пять-десять раз, но проект так и не был согласован.

АСХОД в письме среди рисков также отмечает усугубление ситуации нехватки сельхозтехники, снижение рентабельности аграриев и дальнейший спад спроса на новую технику. По данным источника "Коммерсанта", властями рассматривается вариант утверждения долгосрочной шкалы индексации утильсбора на сельхозтехнику до 2030 года. В "Росспецмаше" (объединяет машиностроителей РФ) отмечают, что концептуально поддерживают повышение ставок, но только на технику, аналоги которой производятся в России. Такое решение позволит выравнять условия конкуренции с иностранными компаниями, защитит инвестиции отечественных заводов и не приведет к росту цен на российскую сельхозтехнику, уверены в ассоциации.