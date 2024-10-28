Что нового ждет россиян в ноябре

28 октября. FINMARKET.RU - В ноябре вступает в силу ряд важных изменений. Например будут реже отказывать в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг.. С 1 ноября официально легализуется майнинг криптовалют, пишет "Российская газета"

Отказывать в возможности получения компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг теперь будут реже. Правительство уточнило порядок оформления этой выплаты. Претенденту на компенсацию могут отказать в ней, если у жителя есть задолженность по квартплате. При этом буквальное прочтение нормы предполагает отказ, даже если этот долг уже был погашен.

Теперь порядок прописан более четко. Должна учитываться только непогашенная задолженность. А сведения о долгах чиновники, оформляющие выплаты, должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

Компенсации на оплату ЖКУ предоставляются ряду категорий льготников - например, инвалидам, педагогам сельских школ, "чернобыльцам", блокадникам.

С 1 ноября вводятся новые обязанности для организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и владельцев социальных сетей. Эти меры призваны ограничить недобросовестное распространение информации.

Так, начинают действовать нормы о так называемой маркировке публичных каналов. Владелец паблика, аудитория которого составляет более 10 тыс. пользователей, должен передать в Роскомнадзор базовые сведения о себе и своем канале, включая контактные данные. Это можно сделать через портал "Госуслуги", сайт Роскомнадзора, а также с помощью чат-бота в социальной сети.

В России с 1 ноября майнинг криптовалют становится законной деятельностью. Добычей криптовалюты получат право заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС). Ожидается, что налоговые доходы бюджета от промышленного майнинга могут составить не менее 50-60 млрд руб. ежегодно.

Физлица также получат официальное право заниматься добычей криптовалюты. Внесения в реестр это не потребует, однако майнерам-физлицам нужно будет вписываться в пределы лимитов энергопотребления. При этом дополнительные поправки к закону, также начинающие действовать с 1 ноября, позволяют правительству запрещать майнинг в отдельных регионах или на отдельных территориях.

С 1 ноября Банк России увеличивает макропруденциальные требования к капиталу банков по потребительским кредитам под залог автомобиля. Как считают в ЦБ, повышение надбавок в сегменте заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу) более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой.

В ЦБ отмечали ранее, что практика выдачи таких кредитов расширяется. "Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов", - сообщал регулятор. При этом во втором квартале около 40% нецелевых кредитов под залог автомобилей банки предоставили заемщикам с ПДН более 80%.

Российские банки не смогут с 1 ноября взимать комиссию за переводы граждан через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства - например, при уплате налогов и штрафов, детских кружков, секций и так далее.

Также с 1 ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. руб. в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. "В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки", - рассказывали в Банке России.

Наконец, с 1 ноября за перевод самому себе в другой банк через СБП свыше бесплатного месячного лимита в 30 млн руб. размер комиссии банка составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. за перевод.

С 5 ноября 2024 года розница и общепит обязаны передавать сведения о приемке и продаже маркированных безалкогольных напитков в систему "Честный знак". Кассир будет сканировать код маркировки на упаковке, касса будет передавать данные о продаже в "Честный знак". Изменения коснутся напитков в стекле, полимерной упаковке, алюминиевой и полимерной банке. Исключение составят соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье.

Это один из этапов введения маркировки безалкогольных напитков. Производители и импортеры обязаны маркировать безалкогольные напитки уже с декабря 2023 года. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией.