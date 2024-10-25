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25 октября 2024 года 09:08
Экспорт рыбы в страны БРИКС может серьезно вырасти
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - Президент России поставил задачу к 2030 году на четверть увеличить производство и в полтора раза экспорт агропродукции. Рыбный бизнес подсчитал, что нарастить экспорт можно и больше. Но для этого придется преодолеть ряд вызовов и трансформировать географию поставок в пользу дружественных стран, пишет "Российская газета". Так, сейчас до 90% всей выручки российская рыбная отрасль получает от экспорта всего в три страны - КНР (почти $2,8 млрд в 2023 году), Корею ($803,9 млн) и Японию ($758,6 млн долларов), а также в ЕС (779,3 млн), говорится в исследовании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Всего в этом году экспорт рыбной продукции может составить $5,8 млрд. Выходит, около 45% от общих поставок за рубеж приходится на недружественные страны, комментирует президент ВАРПЭ Герман Зверев. В сложившихся геополитических условиях это создает риски. Например, с 2024 года ЕС уже ввел пошлины (13,7%) на российскую белую рыбу. Поэтому важно расширить географию поставок в дружественные страны. Так, на долю стран БРИКС плюс сейчас приходится примерно половина рыбного экспорта, и эту долю можно увеличить до двух третей. "Компас показывает на глобальный Юг", - считает Зверев.
Опубликовано Финмаркет
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