Экспорт рыбы в страны БРИКС может серьезно вырасти

25 октября. FINMARKET.RU - Президент России поставил задачу к 2030 году на четверть увеличить производство и в полтора разаагропродукции. Рыбный бизнес подсчитал, что нарастить экспорт можно и больше. Но для этого придется преодолеть ряд вызовов и трансформировать географию поставок в пользу дружественных стран, пишет "Российская газета".

Так, сейчас до 90% всей выручки российская рыбная отрасль получает от экспорта всего в три страны - КНР (почти $2,8 млрд в 2023 году), Корею ($803,9 млн) и Японию ($758,6 млн долларов), а также в ЕС (779,3 млн), говорится в исследовании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Всего в этом году экспорт рыбной продукции может составить $5,8 млрд. Выходит, около 45% от общих поставок за рубеж приходится на недружественные страны, комментирует президент ВАРПЭ Герман Зверев. В сложившихся геополитических условиях это создает риски. Например, с 2024 года ЕС уже ввел пошлины (13,7%) на российскую белую рыбу. Поэтому важно расширить географию поставок в дружественные страны. Так, на долю стран БРИКС плюс сейчас приходится примерно половина рыбного экспорта, и эту долю можно увеличить до двух третей. "Компас показывает на глобальный Юг", - считает Зверев.