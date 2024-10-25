Кредитование под залог недвижимости становится популярным

25 октября. FINMARKET.RU - На фоне регуляторного "охлаждения" необеспеченного розничного кредитования банки обращают внимание на менее зарегулированные сегменты рынка. Одним из таких сегментов становится нецелевое кредитование подимущества, пишет "Коммерсантъ".

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые приводит "Ъ", за первое полугодие 2024 года банки выдали российским гражданам более 97,6 тыс. кредитов под залог имущества на сумму более 125 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2023 года количество выданных кредитов выросло в 1,8 раза, объем - в 1,5 раза. Сегмент пока занимает менее 5% от общего объема выдач кредитов физлицам. Однако участники рынка ожидают роста по итогам этого года и обострения конкуренции за клиентов.

По оценке руководителя дирекции развития кредитования под залог недвижимости Альфа-банка Дмитрия Вагабова, по итогам 2024 года объем кредитов под залог недвижимости составит около 250 млрд руб., под залог автомобилей - 300 млрд руб. В 2025 году рост будет двукратный, считает эксперт. Впрочем, выход в сегмент требует заметных затрат, да и спрос на залоговые продукты со стороны россиян пока осторожный и сосредоточен преимущественно в крупных городах.