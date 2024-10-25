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25 октября 2024 года 08:38
Кредитование под залог недвижимости становится популярным
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DPA/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - На фоне регуляторного "охлаждения" необеспеченного розничного кредитования банки обращают внимание на менее зарегулированные сегменты рынка. Одним из таких сегментов становится нецелевое кредитование под залог имущества, пишет "Коммерсантъ". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые приводит "Ъ", за первое полугодие 2024 года банки выдали российским гражданам более 97,6 тыс. кредитов под залог имущества на сумму более 125 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2023 года количество выданных кредитов выросло в 1,8 раза, объем - в 1,5 раза. Сегмент пока занимает менее 5% от общего объема выдач кредитов физлицам. Однако участники рынка ожидают роста по итогам этого года и обострения конкуренции за клиентов. По оценке руководителя дирекции развития кредитования под залог недвижимости Альфа-банка Дмитрия Вагабова, по итогам 2024 года объем кредитов под залог недвижимости составит около 250 млрд руб., под залог автомобилей - 300 млрд руб. В 2025 году рост будет двукратный, считает эксперт. Впрочем, выход в сегмент требует заметных затрат, да и спрос на залоговые продукты со стороны россиян пока осторожный и сосредоточен преимущественно в крупных городах. У залогового кредитования есть потенциал роста, однако оно не будет расти взрывными темпами, сообщил в интервью "Коммерсанту" управляющий директор Экспобанка Максим Биглер. "Во-первых, это более сложный продукт, во-вторых, он пока непривычный для массового клиента. Мы пока видим много опасений со стороны клиентов относительно залогов", - сказал Биглер. По его словам, для потребителя такие кредиты привлекательны с точки зрения ставки и срока кредитования. "В среднем по рынку в залоговом кредитовании она ниже примерно на 7 процентных пунктов. (...) У "беззалога" есть ограничения в пять лет. Под залог сроки могут быть значительно выше - до десяти лет", - пояснил Биглер. По его оценке, на запуск залогового направления и достижение нужной доли в портфеле розничному банку потребуется примерно 2-2,5 года.
Опубликовано Финмаркет
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