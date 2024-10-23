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23 октября 2024 года 09:14
Подписка на машину набирает популярность
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Сергей Фадеичев/ТАСС
23 октября. FINMARKET.RU - На авторынке набирает популярность альтернатива подорожавшим кредитам - подписка на автомобиль, пишет "Российская газета". Как считают эксперты, ежемесячные платежи по подписке могут быть в полтора-два раза ниже, чем по кредиту по ставке 26-30% годовых. Так, городской кроссовер по подписке обойдется примерно в 55 тыс. рублей в месяц, при этом не нужно платить первоначальный взнос. Однако у этой услуги есть и свои минусы. Среди них - довольно ограниченный набор моделей, которые доступны, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Серьезным недостатком также можно считать зоны пользования автомобилем, который был взят в подписку. Многие сервисы нужно заранее предупреждать о своих поездках. У компании Яндекс.Драйв можно взять машину в подписку только в Москве и Санкт-Петербурге. Поехать за границу на машинах сервиса не получится, а ездить по России можно только в зонах покрытия.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автомобили, покупка
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