Подписка на машину набирает популярность

23 октября. FINMARKET.RU - На авторынке набирает популярность альтернатива подорожавшим кредитам - подписка на автомобиль, пишет "Российская газета".

Как считают эксперты, ежемесячные платежи по подписке могут быть в полтора-два раза ниже, чем по кредиту по ставке 26-30% годовых. Так, городской кроссовер по подписке обойдется примерно в 55 тыс. рублей в месяц, при этом не нужно платить первоначальный взнос. Однако у этой услуги есть и свои минусы. Среди них - довольно ограниченный набор моделей, которые доступны, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Серьезным недостатком также можно считать зоны пользования автомобилем, который был взят в подписку. Многие сервисы нужно заранее предупреждать о своих поездках. У компании Яндекс.Драйв можно взять машину в подписку только в Москве и Санкт-Петербурге. Поехать за границу на машинах сервиса не получится, а ездить по России можно только в зонах покрытия.