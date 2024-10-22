Самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза

22 октября. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили новый способ вывода самозанятых из тени - для этого нужно со следующего года увеличить порог по их максимальному доходу в 1,5 раза. В 2025 г. его хотят довести до 3,6 млн рублей с последующим ростом до 3,8 млн, 4 млн и 4,2 млн в следующие три года соответственно. Такой законопроект подготовил к внесению в Госдуму глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут "Известия"

Как упоминается в пояснительной записке к инициативе, сегодня применять такой режим вправе россияне с годовым доходом не выше 2,4 млн. Предельная величина не менялась с 2019 г., когда ввели налог на профессиональный доход. При этом инфляция с 2019 по 2024 гг. оказалась выше, чем изначально было заложено в прогнозах социально-экономического развития, указывается в документе. Там уточняется: по данным Росстата, цены на товары и услуги за этот период увеличились более чем в 1,5 раза.

В России для работающих на себя действует специальный режим - налог на профессиональный доход (НПД). Его ввели в 2019 году в качестве эксперимента на 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые перешли на НПД, платят сбор по льготной ставке - 4% (с доходов от физлиц) и 6% (с доходов от юрлиц и ИП). Других обязательных платежей нет.

В материалах к законопроекту отмечается, что до 2022 г. доля плательщиков НПД с доходом около 2,4 млн в год была незначительной. Однако сейчас всё больше россиян при работе на себя выходят за этот. Например, многиетаксисты зарабатывают 2,4 млн уже за полгода, говорится в пояснительной записке.

Чтобы сохранить право на налоговые льготы, многие граждане скрывают свой заработок, то есть уходят в тень, следует из документа. А это, в свою очередь, приводит к снижению доходов бюджета из-за сокращения поступлений сборов.

Как сказал Нилов "Известиям", специальным режимом пользуются уже больше 10 млн россиян. По его словам, новые нормы позволят увеличить численность самозанятых, снизить количество используемых ими теневых сделок, а также повысить бюджетные. По последним данным ФНС (редакция их изучила), внасчитывается свыше 11,5 млн самозанятых. На сентябрь они обеспечили 8,8 млрд налоговых поступлений.

В то же время в Минфине хотят дождаться окончания действия эксперимента, чтобы определиться с изменениями параметров режима. Об этом "Известиям" заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ) 18 октября. По его словам, в ведомстве будут принимать соответствующее решение после 2028 года.