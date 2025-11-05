В технопарках малый и средний бизнес растет быстрее и зарабатывает больше

5 ноября. FINMARKET.RU - Резиденты технопарков для малого и среднего бизнеса получают доход в 10 раз выше, платят налогов в 12 раз больше и создают в 4 раза больше рабочих мест, чем обычная компания. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Она сообщила, что до 2024 года при поддержке Минэкономразвития построено 90 парков. В них работают больше 2 тыс. компаний, которые создали свыше 30 тыс. рабочих мест. Доходы резидентов достигли 123,4 млрд руб., а налоговые отчисления - более 9 млрд руб.

Как сказала Илюшникова, в рамках поставленных президентом задач по созданию 100 промышленных, техно- и бизнес-парков для субъектов МСП появление новых парков поможет достичь национальной цели - обеспечить быстрый рост сектора МСП и увеличить доходы его работников темпами выше, чем рост ВВП.

Замглавы Минэкономразвития сообщила, что парки предлагают малым и средним предприятиям готовые производственные площади с оборудованием и коммуникациями на льготных условиях. Это сильно снижает их затраты на старте, на инвестиционной стадии. Кроме того, за счет субсидии министерства в парках могут быть созданы центры коллективного пользования оборудованием, что позволяет компаниям экономить, не покупая свою технику.

"Все это создает комфортные условия для роста: бизнес тратит меньше на запуск и развитие, ему проще получить доступ к инженерным сетям, оборудованию и сервисам. В итоге компании работают эффективнее, что напрямую способствует росту производительности труда в секторе МСП. А это фактически достижение еще одной национальной цели", - сказала замминистра.

По словам Илюшниковой, чтобы выполнить поручение президента о создании 100 парков, были скорректированы подходы, учитывая прошлый опыт реализации в рамках нацпроекта МСП.

Так, например, теперь участвовать в отборе на получение федеральной субсидии могут все регионы, а ее размер зависит от уровня развития региона. Чтобы повысить качество заявок, в начале 2025 года была проведена их предварительная оценка, что помогло доработать проекты. По итогам рассмотрения проектов экспертной группой Минэкономразвития поддержку получит 31 проект. В 2026 году на их реализацию будет выделено 7,8 млрд руб.

Одним из нововведений текущего раунда отбора проектов замминистра назвала возможность размещения на территориях новых парков компаний из креативных индустрий. По ее словам, креативные индустрии - это один из самых быстрорастущих секторов экономики.

"В России сейчас сложились отличные условия для генерации идей, и производственная инфраструктура не должна оставаться в стороне. Ведь многие креативные компании - это и есть производственные предприятия, которые могут стать резидентами парков, создавать кооперационные цепочки и кластеры", - сказала Илюшникова.

По ее словам, "наша задача - дать "удочку", а не "рыбу". "Удочка" - это и есть доступ к современной инфраструктуре, центру коллективного пользования оборудованием, логистике и сервисам, которые сами по себе диктуют более высокие стандарты ведения бизнеса", - пояснила Илюшникова, добавив, "мы даем инструменты, знания и связи, которые позволяют бизнесу самостоятельно выходить на новый уровень, увеличивать выпуск продукции, осваивать новые рынки и в итоге становиться лидерами в своих отраслях".