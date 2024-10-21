Аэропорты предложили разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

21 октября. FINMARKET.RU - Международная ассоциация аэропортов (МАА) предлагает нормативно закрепить возможность для авиапассажиров самостоятельно регистрировать и сдаватьв аэропортах. Об этом говорится в письме ассоциации на имя министра транспорта Романа Старовойта от 4 октября, пишут "Ведомости" . В Минтрансе подтвердили его получение.

В пояснительной записке к этому проекту МАА отмечает, что сейчаспрорабатывают возможность установки в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой. Такой вариант самостоятельного оформления багажа поможет оптимизировать его сдачу пассажирами, которые прошли онлайн-регистрацию на рейс. Им больше не придется стоять в очереди к обычной стойке в аэропорту, следует из материалов ассоциации.

Предложения МАА, по словам представителя Минтранса, сейчас рассматриваются совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации данной инициативы.

Суть инициативы заключается в том, чтобы законодательно приравнять электронную багажную бирку к бумажной, говорит представитель холдинга "Аэропорты регионов". Компания является одним из авторов этого предложения, уточнил он. На данном этапе бумажная бирка на самом багаже все равно появляется, но не на стойке регистрации, а уже в багажном отделении аэропорта, пояснил собеседник. Когда технология самостоятельной сдачи багажа пассажирами получит достаточно широкое распространение, можно будет обходиться вообще без бумажных бирок, считает он.

Как отмечает главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, уже сейчас во многих аэропортах мира можно самостоятельно сдать багаж, это распространенная практика.