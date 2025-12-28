.
.
.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Какие нововведения изменят жизнь россиян с 2026 года
С нового года вступают в силу многие изменения, касающиеся жизни семей, пенсионеров, людей, получающих льготы, а также работы малого и среднего бизнеса. А на дорогах появится более 60 новых знаков, пишет "Российская газета". Пенсии вырастут на...
 
Покупательная способность маткапитала упала за 10 лет вдвое
Покупательная способность материнского капитала сократилась вдвое за десять лет. К такому выводу пришли эксперты ВНИИ труда, с исследованием которых ознакомились "Известия". Материал опубликован в последнем номере журнала ВНИИ труда...
 
Законы о детях предлагают собрать в единый кодекс
В России могут разработать Кодекс детства, рассказал "Ведомостям" член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Он будет представлять собой единую электронную базу, в которую войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты...
 
28 декабря 2025 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 декабря в размере 77,6923 руб., евро - 91,2066 руб.

 0  
28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 77,6923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,21 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 91,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,36 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
29 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 декабря выросла на 1,30% и составила 53261,875 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53261,875 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 683,000 млрд руб., или на...
.
29 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0575 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,34 коп. и составил 11,0575 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9875 руб., максимальный - 11,12 руб. Было заключено 81830 сделок. Объем торгов составил 118365,2 млн...
.
29 декабря 2025 года 18:58
Рынок акций РФ завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций вечером в понедельник растерял весь дневной прирост и ушел в "минус" после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области; ранее...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:53
Министерство энергетики США перенесло публикацию данных по запасам нефти
Министерство энергетики США сообщило о переносе публикации доклада о запасах нефти и продуктов нефтепереработки за неделю, завершившуюся 19 декабря.

Ожидалось, что данные будут обнародованы в 18:30 мск в понедельник.

Причины переноса не указываются. Уточненное...
.
29 декабря 2025 года 18:45
Динамику экономики Европы аналитики увязывают с бюджетной политики Германии
Большинство экономистов, принявших участие в опросе The Financial Times, связывают перспективы оживления экономики Европы в 2026 году с планами Германии потратить 1 трлн евро на инфраструктуру и оборону.

При этом они расходятся во мнениях относительно способности...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:26
EMC может купить у "Севергрупп" клиники "Скандинавия"
МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) планирует провести допэмиссию по закрытой подписке в пользу ООО "Севергрупп" Алексея Мордашова, говорится в сообщении компании.

В рамках допэмиссии планируется разместить 32 млн...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:17
"Газпром" и Литва заключили пятилетний договор о транзите газа в Калининград
"Газпром" и литовский оператор системы передачи газа Amber Grid заключили пятилетний договор о транзите российского природного газа через территорию Литвы в Калининградскую область, говорится в сообщении Amber Grid.

Новый договор придет на смену старому, десятилетнему,...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:06
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы снижаются на старте торгов в понедельник.

Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск понизился на 0,27% и составил 48581,19 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,36% - до 6905,15 пункта.

Nasdaq...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0474 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,43 коп. и составил 11,0474 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9835 руб., максимальный - 11,116 руб. Было заключено 20316 сделок. Объем торгов составил 46284,9...
.
29 декабря 2025 года 17:53
Инвестпрограмма "РЖД" на 2026 г. будет на 20% ниже утвержденного объема на 2025 г.
Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 г. Инвестпрограмма холдинга определена на уровне 713,6 млрд руб., сообщила компания.

Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:42
Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" поменяется в начале 2026 года
Градация цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, поменяется в начале 2026 года.

Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом РФ, опубликовано на сайте регулятора. Оно вступает в силу с 1...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 декабря
ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11157,03 (-35,4) руб./грамм; на серебро - 179,73 (+5,53) руб./грамм; на платину - 5497,84 (-17,44) руб./грамм; на палладий - 4574,06 (-14,52) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
29 декабря 2025 года 17:33
Литва продлила на год запрет на транзит ряда товаров двойного назначения в РФ и Белоруссию
Правительство Литвы продлило ещё на один год временный запрет на сухопутную перевозку через территорию страны ряда товаров двойного назначения, которые могут предназначаться для России и Белоруссии, сообщает агентство BNS со ссылкой на решение кабмина.

Материал BNS...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:27
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 декабря в размере 77,4466 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,57 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 декабря 2025 года 17:27
ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 91,4775 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 91,4775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,09 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 декабря 2025 года 17:20
Размер транспортной субсидии для экспортеров ННЭ в 2026 г. будет ограничен 11% от стоимости продукции или 200 млн руб.
Минпромторг РФ анонсировал проведение отбора на получение транспортной субсидии для экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Как сообщила пресс-служба министерства, в 2026 году размер субсидии будет ограничен 11% стоимости поставленной продукции за отчетный...    читать дальше
.
