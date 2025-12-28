ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 декабря в размере 77,6923 руб., евро - 91,2066 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 91,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,36 коп.

28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 77,6923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,21 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53261,875 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 683,000 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,34 коп. и составил 11,0575 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9875 руб., максимальный - 11,12 руб. Было заключено 81830 сделок. Объем торгов составил 118365,2 млн... Минимальный курс юаня составил 10,9875 руб., максимальный - 11,12 руб. Было заключено 81830 сделок. Объем торгов составил 118365,2 млн...

.

Российский рынок акций вечером в понедельник растерял весь дневной прирост и ушел в "минус" после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области; ранее... читать дальше

.

Министерство энергетики США сообщило о переносе публикации доклада о запасах нефти и продуктов нефтепереработки за неделю, завершившуюся 19 декабря. Ожидалось, что данные будут обнародованы в 18:30 мск в понедельник. Ожидалось, что данные будут обнародованы в 18:30 мск в понедельник. Причины переноса не указываются. Уточненное... Причины переноса не указываются. Уточненное...

.

Большинство экономистов, принявших участие в опросе The Financial Times, связывают перспективы оживления экономики Европы в 2026 году с планами Германии потратить 1 трлн евро на инфраструктуру и оборону. При этом они расходятся во мнениях относительно способности... При этом они расходятся во мнениях относительно способности... читать дальше

.

МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) планирует провести допэмиссию по закрытой подписке в пользу ООО "Севергрупп" Алексея Мордашова, говорится в сообщении компании. В рамках допэмиссии планируется разместить 32 млн... В рамках допэмиссии планируется разместить 32 млн... читать дальше

.

"Газпром" и литовский оператор системы передачи газа Amber Grid заключили пятилетний договор о транзите российского природного газа через территорию Литвы в Калининградскую область, говорится в сообщении Amber Grid. Новый договор придет на смену старому, десятилетнему,... Новый договор придет на смену старому, десятилетнему,... читать дальше

.

Американские фондовые индексы снижаются на старте торгов в понедельник. Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск понизился на 0,27% и составил 48581,19 пункта. Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск понизился на 0,27% и составил 48581,19 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,36% - до 6905,15 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,36% - до 6905,15 пункта. Nasdaq... Nasdaq... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,43 коп. и составил 11,0474 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9835 руб., максимальный - 11,116 руб. Было заключено 20316 сделок. Объем торгов составил 46284,9... Минимальный курс юаня составил 10,9835 руб., максимальный - 11,116 руб. Было заключено 20316 сделок. Объем торгов составил 46284,9...

.

Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 г. Инвестпрограмма холдинга определена на уровне 713,6 млрд руб., сообщила компания. Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок... Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок... читать дальше

.

Градация цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, поменяется в начале 2026 года. Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом РФ, опубликовано на сайте регулятора. Оно вступает в силу с 1... Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом РФ, опубликовано на сайте регулятора. Оно вступает в силу с 1... читать дальше

.

ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11157,03 (-35,4) руб./грамм; на серебро - 179,73 (+5,53) руб./грамм; на платину - 5497,84 (-17,44) руб./грамм; на палладий - 4574,06 (-14,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Правительство Литвы продлило ещё на один год временный запрет на сухопутную перевозку через территорию страны ряда товаров двойного назначения, которые могут предназначаться для России и Белоруссии, сообщает агентство BNS со ссылкой на решение кабмина. Материал BNS... Материал BNS... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 91,4775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Минпромторг РФ анонсировал проведение отбора на получение транспортной субсидии для экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Как сообщила пресс-служба министерства, в 2026 году размер субсидии будет ограничен 11% стоимости поставленной продукции за отчетный... читать дальше

.