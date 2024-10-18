Соискатели 50+ перестали бояться менять работу

18 октября. FINMARKET.RU - Соискатели в возрасте за 50 лет перестали бояться менять работу, а работодателей все меньше смущаетсоискателей 50+. Явным признаком этого является отсутствие зарплатного демпинга с их стороны. За свою работу они хотят такую же зарплату, что и более молодые коллеги, пишет "Российская газета"

За последние три года 41% российских работодателей пересмотрели свои корпоративные требования к возрасту соискателей в сторону увеличения, выяснили в Talantix. Для соискателей сложность заключается в том, что эти требования являются скрытыми, так как трудовое законодательство РФ запрещает дискриминацию по возрасту, поэтому в вакансиях возрастные ограничения не указываются. Это скорее негласные пожелания работодателей, для официального отказа возрастному кандидату подбираются формальные причины, не связанные с возрастом. Но возрастные ограничения встречаются все реже.

Возрастные кандидаты уже почувствовали эти изменения и перестали стесняться своих лет. Если раньше максимальные зарплаты запрашивали соискатели 30-39 лет, то сейчас 40-49-летние кандидаты не снижают зарплатную планку и выставляют уровень доходов в резюме наравне с более молодыми коллегами, выяснили в Superjob.

Некоторые профессионалы становятся только ценнее с возрастом. У врачей и системных администраторов на возраст от 50 лет приходится пик зарплатных ожиданий, отметили в сервисе. Не снижают с возрастом запросы и эйчары, экономисты, юристы, медсестры и сметчики.

В столице соискатели 50+ могут рассчитывать на достойную оплату. Для них средняя зарплата инженера составляет 120 тыс. рублей, а максимальная доходит до 350 тыс.

Если рассматривать соискателей пенсионного возраста, то 40% предприятий и организаций принимает их на работу на общих основаниях, еще 27% - на отдельные должности. Чаще всего речь идет об ограничениях найма на те должности, где требуется физическая сила.