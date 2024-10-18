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18 октября 2024 года 10:43
Соискатели 50+ перестали бояться менять работу
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Сергей Фадеичев/ТАСС
18 октября. FINMARKET.RU - Соискатели в возрасте за 50 лет перестали бояться менять работу, а работодателей все меньше смущает возраст соискателей 50+. Явным признаком этого является отсутствие зарплатного демпинга с их стороны. За свою работу они хотят такую же зарплату, что и более молодые коллеги, пишет "Российская газета". За последние три года 41% российских работодателей пересмотрели свои корпоративные требования к возрасту соискателей в сторону увеличения, выяснили в Talantix. Для соискателей сложность заключается в том, что эти требования являются скрытыми, так как трудовое законодательство РФ запрещает дискриминацию по возрасту, поэтому в вакансиях возрастные ограничения не указываются. Это скорее негласные пожелания работодателей, для официального отказа возрастному кандидату подбираются формальные причины, не связанные с возрастом. Но возрастные ограничения встречаются все реже. Возрастные кандидаты уже почувствовали эти изменения и перестали стесняться своих лет. Если раньше максимальные зарплаты запрашивали соискатели 30-39 лет, то сейчас 40-49-летние кандидаты не снижают зарплатную планку и выставляют уровень доходов в резюме наравне с более молодыми коллегами, выяснили в Superjob. Некоторые профессионалы становятся только ценнее с возрастом. У врачей и системных администраторов на возраст от 50 лет приходится пик зарплатных ожиданий, отметили в сервисе. Не снижают с возрастом запросы и эйчары, экономисты, юристы, медсестры и сметчики. В столице соискатели 50+ могут рассчитывать на достойную оплату. Для них средняя зарплата инженера составляет 120 тыс. рублей, а максимальная доходит до 350 тыс. Если рассматривать соискателей пенсионного возраста, то 40% предприятий и организаций принимает их на работу на общих основаниях, еще 27% - на отдельные должности. Чаще всего речь идет об ограничениях найма на те должности, где требуется физическая сила.
Опубликовано Финмаркет
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