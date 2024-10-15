С начала года компании допустили более 200 крупных утечек данных

15 октября. FINMARKET.RU - За девять месяцев 2024 г. на андеграундных интернет-форумах и в тематических Telegram-каналах было опубликовано 210 баз с данными клиентов российских компаний, подсчитали аналитики департамента киберразведки Threat IntelligenceF.A.С.С.T. (бывшая Group IB). По сравнению аналогичным периодом 2023 г. количество слитых баз увеличилось на 37,25%, тогда их было опубликовано только 153, пишут "Ведомости"

По данным F.A.C.C.T., количество скомпрометированных записей год к году выросло на 7,76% до 250,5 млн строк. В целом за весь прошлый год было опубликовано 397 млн строк, в 2022 г. – 1,4 млрд, а в 2021 г. – всего 33 млн. Аналитики компании отмечают, что злоумышленников в первую очередь интересуют базы с телефонными номерами пользователей, ФИО, датами рождения, паспортными данными, электронными почтовыми адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами.

Статистика экспертно-аналитического центра InfoWatch еще более драматична. По данным компании, за девять месяцев 2024 г. на подпольных площадках и в Telegram-каналах было выложено более 370 баз, которые содержали порядка 860 млн записей персональных данных (ПД), рассказал руководитель направления аналитики и спецпроектов этого центра Андрей Арсентьев. По предварительной оценке руководителя департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, с начала года могло быть скомпрометировано порядка 1,5 млрд строк данных, содержащих информацию о 96% граждан России.

С января по сентябрь 2024 г. Роскомнадзор (РКН) зафиксировал 110 фактов утечек ПД, в то время как за аналогичный период 2023 г. – 145, рассказал представитель регулятора (в статистику ведомства попадают только те утечки, по факту которых РКН инициировал расследование). Но еще в начале февраля ведомство сообщило, что только за первый месяц года было выявлено 19 утечек, в результате которых в сеть утекло более 510 млн строк данных россиян.