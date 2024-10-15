Продажу скоропортящихся товаров в интернете ограничат

15 октября. FINMARKET.RU - В России намерены ввести требования к продаже скоропортящихся продуктов в интернете. Новые нормы прописаны в законопроекте "О платформенной занятости", подготовленном Минэкономразвития, пишут "Известия" . В частности, министерство предлагает ввести понятие "скоропортящиеся продовольственные товары". Согласно законопроекту, под ними будет пониматься продукция, для сохранения качества и безопасности которой необходимо соблюдение температурного режима и определенных правил, чтобы не нанести вред здоровью потребителей.

Кроме того, документом предлагается дополнить закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" новой статьей 13.1 "Правила реализации продовольственных скоропортящихся товаров посредством цифровой платформы".

По новым мерам, операторы цифровых платформ (интернет-площадки) вправе будут принимать для продажи скоропортящиеся продовольственные товары исключительно от торговых сетей или от продавцов, имеющих место на розничном рынке, где они реализуют эту продукцию. Также такую продукцию сможет продавать сама онлайн-площадка, если она станет собственником реализуемых товаров и будет нести за них ответственность - обеспечит их безопасность и качество, включая маркировку и обязательную сертификацию в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

"Разработка законопроекта - это ответ на запрос всех участников рынка на единое регулирование, честные и прозрачные правила. Его ключевая задача - закрепление единого понятийного аппарата, расширение механизмов защиты прав потребителей, прозрачность условий как для самих платформ, так и их партнеров (продавцов, исполнителей услуг, самозанятых, владельцев пунктов выдачи заказов)", - пояснили необходимость новых норм "Известиям" в пресс-службе министерства.

В Госдуме считают, что усиление контроля над продажей скоропортящихся товаров через интернет - необходимая мера для защиты здоровья потребителей, при этом инициативу необходимо рассматривать как в контексте защиты прав потребителей, так и интересов бизнеса.