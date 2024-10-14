За получателями бюджетных средств усилят контроль

14 октября. FINMARKET.RU - Власти намерены усилитьза получателями бюджетных средств. К административной ответственности хотят привлекать компании и ИП, которые получают госденьги и при этом допускают ошибки в отчетности или несвоевременно подают документы, пишут "Известия". Сейчас санкции предусмотрены только за нарушения в использовании средств из казны. Газета пишет о том, кого могут коснуться изменения и почему они потребовались именно сейчас.

Минфин начал подготовку поправок в КоАП, которые касаются использования бюджетных средств. Сейчас ведомство только разрабатывает проект нормативного акта — соответствующее уведомление размещено на соответствующем федеральном портале.

В документах говорится, что сейчас административная ответственность предусмотрена только за нарушение условий предоставления средств из бюджета. То есть, например, когда фирма не соответствует определенным критериям, но всё равно получает субсидии или инвестиции, пояснил "Известиям" руководитель практики "Структурный и налоговый консалтинг" ЮК "Лемчик, Крупский и партнеры" Максим Страж.

Однако нарушаются и иные нормы, не относящиеся к условиям предоставления госсредств, говорится в документах Минфина. То есть предполагается, что теперь ответственность будет предусмотрена и за другие моменты, например если компания, получившая деньги из бюджета, допустила ошибки в финансовой отчетности, несвоевременно передала документы для бухгалтерского учета или не сделала этого вовсе, пояснил юрист.

Размер штрафов для компаний и ИП пока не определен, следует из документов министерства. Сейчас за нарушение бюджетного законодательства установлена административная и уголовная (за нецелевое использование) ответственность, а также меры принуждения (взыскание средств). За это наказываются должностные лица или учреждение штрафом до 30 тыс. рублей или до 12% суммы полученной субсидии. Речь идет только о нарушениях при предоставлении денег из бюджета.

Как следует из документов Минфина, правоприменительная практика также вызывает вопросы относительно круга лиц, на которые распространяется административная ответственность. Ожидается, что теперь к ней могут быть привлечены:

— юридические лица, которым предоставлены бюджетные инвестиции;

— распорядители средств (те, кто выдавал деньги, например региональные правительства);

— получатели субсидий;

— руководители органов исполнительной власти субъектов, осуществляющих функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и их заместители;

— должностные лица, ответственные за оформление документов.

Органы финансового контроля неоднократно выявляли существенные ошибки не только в части порядка предоставления средств из казны, но и другие нарушения, объяснили "Известиям" в пресс-службе Минфина необходимость подготовки нормативного акта.

"Вопрос административной ответственности за нарушения, которые не относятся к условиям предоставления средств, будет прорабатываться совместно с правительством, органами федеральной и региональной власти в случае включения документа в план законопроектной деятельности на 2025 год", — добавили в Минфине.

Вступить в силу изменения могут в 2026-м, следует из документов ведомства.

Вопрос дополнительного контроля за выделением и использованием бюджетных средств за последние десять лет поднимался неоднократно, отметила управляющий партнер "РИ-консалтинг" Елена Гладышева. Вероятнее всего, для бизнеса сохранят штрафы в процентном соотношении к размеру полученной субсидии/инвестиции (сейчас это от 2% до 12%) и денежные штрафы до 50 тыс. рублей в зависимости от вида нарушения, считает она.

Изменения коснутся десятков тысяч компаний: только по ФЗ-44 (госзакупки) в 2023 году работали 240 тыс. организаций, а есть еще гособоронзаказ, субсидии, компенсации, отметила член генсовета "Деловой России", руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. По ее мнению, нововведение затронут прежде всего малые компании, которым зачастую сложно в полном объеме и своевременно выполнять требования бюджетного учета.

Повышение контроля актуально и на фоне того, что власти в проекте бюджета на трехлетку прогнозируют увеличение расходов федеральной казны с 39,4 трлн рублей в 2024-м до 44 трлн и 45,9 трлн в 2026 и 2027 годах соответственно. Значит, будут расти траты и на госзаказ. Общий объем госзакупок по итогам прошлого года превысил 30 трлн рублей (в 2022-м — 12,6 трлн), в I квартале 2024-го он увеличился на 7%.