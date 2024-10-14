- — юридические лица, которым предоставлены бюджетные инвестиции;
- — распорядители средств (те, кто выдавал деньги, например региональные правительства);
- — получатели субсидий;
- — руководители органов исполнительной власти субъектов, осуществляющих функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и их заместители;
- — должностные лица, ответственные за оформление документов.
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14 октября 2024 года 08:57
За получателями бюджетных средств усилят контроль
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DPA/TASS
14 октября. FINMARKET.RU - Власти намерены усилить контроль за получателями бюджетных средств. К административной ответственности хотят привлекать компании и ИП, которые получают госденьги и при этом допускают ошибки в отчетности или несвоевременно подают документы, пишут "Известия". Сейчас санкции предусмотрены только за нарушения в использовании средств из казны. Газета пишет о том, кого могут коснуться изменения и почему они потребовались именно сейчас. Минфин начал подготовку поправок в КоАП, которые касаются использования бюджетных средств. Сейчас ведомство только разрабатывает проект нормативного акта — соответствующее уведомление размещено на соответствующем федеральном портале. В документах говорится, что сейчас административная ответственность предусмотрена только за нарушение условий предоставления средств из бюджета. То есть, например, когда фирма не соответствует определенным критериям, но всё равно получает субсидии или инвестиции, пояснил "Известиям" руководитель практики "Структурный и налоговый консалтинг" ЮК "Лемчик, Крупский и партнеры" Максим Страж. Однако нарушаются и иные нормы, не относящиеся к условиям предоставления госсредств, говорится в документах Минфина. То есть предполагается, что теперь ответственность будет предусмотрена и за другие моменты, например если компания, получившая деньги из бюджета, допустила ошибки в финансовой отчетности, несвоевременно передала документы для бухгалтерского учета или не сделала этого вовсе, пояснил юрист. Размер штрафов для компаний и ИП пока не определен, следует из документов министерства. Сейчас за нарушение бюджетного законодательства установлена административная и уголовная (за нецелевое использование) ответственность, а также меры принуждения (взыскание средств). За это наказываются должностные лица или учреждение штрафом до 30 тыс. рублей или до 12% суммы полученной субсидии. Речь идет только о нарушениях при предоставлении денег из бюджета. Как следует из документов Минфина, правоприменительная практика также вызывает вопросы относительно круга лиц, на которые распространяется административная ответственность. Ожидается, что теперь к ней могут быть привлечены:
Опубликовано Финмаркет
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