Как мошенники спекулируют на изменении ключевой ставки

15 сентября. FINMARKET.RU - Фишинговая активность мошенников может возрасти на фоне сентябрьского заседанияи обсуждения ключевой ставки - об этом предупредили эксперты компании BI.ZONE, пишут "Известия" . По словам специалистов, предыдущий всплеск пришелся на июнь-июль 2025 года, когда ожидалось решение по понижению ключевой ставки. В частности, в доменной зоне .ru наблюдался резкий рост количества новых доменов, посвященных инвестициям и выгодным вкладам.

Только доменов, в названии которых непосредственно фигурируют слова "вклад" или "инвестиции", в июне было зарегистрировано 724, а в июле - 693. Это более чем вдвое превышает обычный показатель: с начала 2025 года ежемесячно создается в среднем 290 таких доменов. Этот всплеск совпал по времени с принятием важных решений по ключевой ставке: 6 июня она была снижена с 21% до 20%, а 25 июля - до 18%.

По словам руководителя BI.ZONE Brand Protection Дмитрия Кирюшкинв, злоумышленники следят за информационной повесткой и подстраивают под нее свои, чтобы обманывать пользователей. "А вопросы, связанные в том числе с ключевой ставкой и курсами валют, волнуют многих граждан", - сказал он, отметив, чтоиспользуют это, чтобы их предложения выглядели максимально убедительными.

Руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин подтвердил, что на фоне сентябрьского заседания ЦБ действительно может возрасти число поддельных сайтов на финансовую тему, призывающих выгодно инвестировать в различные активы.

Как сказал Фомин, может увеличиться количество фишинговых сообщений от якобы официальных представителей банков с предложением открыть вклад под высокие проценты или взять кредит на льготных условиях. Кроме того, могут появиться схемы с предложением приобрести активы, которые не пострадают от изменения ставки: золото или криптовалюту.

Также мошенники могут предлагать платные консультации от экспертов, которые после анализа финансовой ситуации человека якобы предложат варианты повышения доходности его вложений или инвестирования в новые продукты. Таким образом злоумышленники могут вынуждать людей раскрывать персональные и банковские данные или даже прямо переводить деньги.

Аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков не исключает, что в сентябре вполне вероятны предложения открыть вклад на 50-100 тыс. рублей под высокий процент, как это делают многие банки. Однако фишинговые ссылки приведут на мошеннический ресурс, способный похитить деньги и данные от личных кабинетов банков и портала "Госуслуги".