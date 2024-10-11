Российский парфюмерно-косметический рынок наводит красоту

11 октября. FINMARKET.RU - Российский парфюмерно-косметический рынок значительно изменился за последние два года, пишет "Российская газеит". Растет как число производителей косметики и парфюмерии, так и количество потребителей, которые выбирают отечественные бренды, отметили участники конференции "Косметика в России" в рамках 31-й Международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM.

По оценкам председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяны Пучковой, в сентябре 2024 года в России было почти 2 тыс. действующих производителей косметики и парфюмерии, что на 30% больше, чем 5 лет назад. Большинство производств расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Новосибирске. При этом 97% производителей - это малый и средний бизнес. Однако отечественные производители парфюмерно-косметических товаров сталкиваются с некоторыми трудностями. Среди них Пучкова выделяет дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях, нехватку доступных и прозрачных источников финансирования и недостаточный уровень средств и компетенций для продвижения собственных брендов косметики. Кроме того, производителям тяжело найти качественное сырье, которое соответствует техническим требованиям отрасли.

К концу 2024 года объемы производства косметики и парфюмерии в России вырастут на 12% по сравнению с 2023 годом и достигнут 520 тыс. тонн, а уровень локализации отрасли к 2026 году составит 35,3%, рассказал на конференции заместитель министра промышленности и торговлиМихаил Юрин.