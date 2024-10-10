"Период охлаждения" при кредитовании введут с 2025 года

10 октября. FINMARKET.RU - Уже с начала 2025 года могут запустить "период охлаждения" при кредитовании, а с середины года - механизм уведомления граждан через портал "Госуслуги" о заключенном договоре на потребкредит. Этинаправлены на противодействие мошенникам, которые, используя методы социальной инженерии, убеждают людей подавать заявки в банки на заемные средства. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

О необходимости приостановки выдачи кредита (такой механизм с 25 июля уже действует для переводов), если банк заподозрит, что человек берет его под воздействием аферистов, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, кредитное мошенничество сейчас находится в приоритете регулятора с точки зрения противодействию злоумышленникам. Одно дело, если похищают собственные средства жертвы, другое - когда на человека еще и вешают долг. Предполагается, что по кредитам от 50 тыс. до 200 тыс. рублей приостановка будет действовать до четырех часов, по крупным (от 200 тыс. рублей) - два дня. Также глава ЦБ заявила, что готовится еще одна мера - уведомление граждан через портал "Госуслуги" о том, что с ними заключен договор потребкредита.

К 1 декабря законопроект должен быть принят Госдумой в окончательной редакции, сказал Аксаков. По его словам, сейчас депутаты совместно с Центробанком и правительством плотно работают над проектом.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" подтвердили: регулятор оказывает содействие в разработке предложений по борьбе с кредитным мошенничеством. Там также выразили надежду, что они будут реализованы в короткие сроки.

Глава комитета ГД по финрынку уверил, что законопроект и поправки депутаты готовы рассмотреть в приоритетном порядке и в ускоренном режиме принять в осеннюю сессию. В этом случае, пояснил он, новации будут вводиться поэтапно. Так, "период охлаждения" по кредитам может начать . действовать уже с 2025 года, сообщил Аксаков. А механизм информирования гражданина о заключенном с ним договоре потребкредита (займа) сможет заработать не сразу.

"Интеграция информационных систем кредиторов с порталом "Госуслуги" потребует технической и технологической доработки, а также перенастройки как со стороны кредитных организаций, так и со стороны портала", - объяснил депутат.