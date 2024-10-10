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10 октября 2024 года 08:23
ФНС подготовила новые правила исчисления и уплаты НДС
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Стоян Васев/ТАСС
10 октября. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила проект методических рекомендаций по переходу налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), к уплате налога на добавленную стоимость (НДС), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Методические рекомендации состоят из 25 пунктов, которые содержат ответы на вопросы бизнеса об особенностях исчисления и уплаты налога. В частности, в документе указано, что с 2025 г. плательщиками НДС признаются все компании и ИП, применяющие УСН, при этом предприятия с годовым доходом ниже 60 млн руб. освобождены от его уплаты. Такое освобождение предоставляется автоматически и не требует подачи соответствующего уведомления, а также декларации по НДС, за исключением случаев, когда лицо выступает налоговым агентом, следует из разъяснений ФНС. Согласно документу, подсчет доходов должен осуществляться по кассовому методу. Чтобы не пропустить момент возникновения обязанности по уплате НДС, налогоплательщик должен контролировать два показателя: доход за предыдущий и текущий год, пишет ФНС. Если доходы превысят планку в 60 млн уже в 2024 г., то предприятие будет обязано платить НДС весь следующий год независимо от финансовых показателей, говорится в рекомендациях. В случае если по итогам 2025 г. они окажутся ниже установленного порога, то налогоплательщик будет освобожден от уплаты НДС в 2026 г. - вплоть до превышения планки по доходу, указано в рекомендациях. Сейчас ФНС разрабатывает методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН, их публикация планируется в октябре 2024 г., сообщил "Ведомостям" представитель ведомства. Документ учитывает большинство вопросов от бизнеса, при необходимости будут выпускаться дополнительные разъяснения, добавил он. ФНС также напомнила налогоплательщикам о праве выбора ставки НДС.
Опубликовано Финмаркет
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