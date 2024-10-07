В России начала быстро дорожать красная икра

7 октября. FINMARKET.RU - В России растутна красную икру - она дорожает, несмотря на завершение путины по добыче лососевых рыб. Об этом "Известиям" рассказали в нескольких крупных отраслевых организациях. Там предполагают, что повышение стоимости на этот товар может происходить вплоть до Нового года.

"Ценообразование на красную икру, да и на всю рыбную продукцию, формируется на высококонкурентном рынке исходя из базового закона - спроса и предложения. В этом году к завершению путины - она длится с июня по октябрь - мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста - небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса", - сообщил "Известиям" председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, причиной низкого объема добычи стала природная особенность - двухгодичная цикличность вылова: в нечетные годы он высокий, в четные - низкий.

"Этот год был нерыбным, да еще и не самым удачным даже для четных лет. Планировали выловить 320 тыс. т лососевых, а выловили около 230. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова. Средний выход готового продукта - 4-5% от массы выловленной рыбы", - пояснил Панин.

По его словам, к Новому году возможно подорожание икры еще до 10% в связи с ажиотажным спросом.

Как отметил Панин, цена на красную рыбу в этом году тоже подросла. Сильнее всего - в 2 раза - подорожала горбуша в связи с небольшим объемом вылова. При этом на рынке есть прошлогодняя, стоимость которой осталась на уровне прошлого года. Что касается других видов - кеты, нерки, чавычи, симы, кижуча, то их вылов не подвержен столь серьезным цикличным колебаниям, поэтому на них цена увеличилась в рамках инфляции - на 10-15%.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин считает, что краснаяподорожала гораздо больше чем на 25%. "По нашим данным, цены выросли минимум в 1,5 раза, причем это не предел. В этом году очень большой провал по улову. Понятно, что когда есть дефицит, то цены будут расти. Сейчас еще распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе, поэтому, сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает", - пояснил представитель отрасли.

Он отметил, что многое будет зависть от того, по каким ценам люди будут готовы покупать этот продукт. При этом он согласен с тем, что сильнее всего из красных рыб подорожала горбуша, улов которой был в три раза меньше, чем в прошлом году.