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03 октября 2024 года 09:57
В госсекторе растет спрос на серверы для работы с ИИ
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Егор Алеев/ТАСС
3 октября. FINMARKET.RU - В 2024 году в российском госсекторе в два раза вырос спрос на серверы для работы с искусственным интеллектом (серверы с графическими ускорителями), рассказал "Коммерсанту" представитель производителя вычислительной техники "Гравитон" (входит в структуру 3Logic Group). По данным компании, если в январе-сентябре 2023 года было проведено только 16 таких тендеров на госзакупках на сумму 930 млн руб., то за аналогичный период этого года сумма составила уже 1,7 млрд руб. в 30 тендерах. Наиболее частые запросы приходятся на видеоаналитику, в том числе сложную (в режиме реального времени), говорит директор департамента серверных и сетевых систем "Гравитона" Александр Фильченков. В госсекторе комплексные ИИ-решения применяются в первую очередь для интеллектуального анализа данных и в системах принятия решений, говорит он. По словам источника газеты среди производителей электроники, спрос на серверы для работы ИИ обеспечивается в основном крупными компаниями, такими как "Сбер" и "Яндекс". "Пока в РФ отсутствуют собственные решения, сопоставимые с уровнем Nvidia или других компаний. Однако, несмотря на ограничения, количество закупок и вложенных средств будет расти из-за технологического развития искусственного интеллекта в РФ", - подчеркивает он.
Опубликовано Финмаркет
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