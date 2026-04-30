Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,3%, в марте вырос на 1,8%
Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О...
 
Сбербанк пока не видит признаков улучшения ситуации в экономике РФ
Сбербанк, по оперативным данным, пока не видит признаков улучшения ситуации в российской экономике, ждет изменений в лучшую сторону во втором полугодии, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Я пока не могу сказать,...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в марте ускорился до 6,2%
Оборот розничной торговли в России в марте 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на...
 
30 апреля 2026 года 17:23

ЦБ РФ установил курс евро с 1 мая в размере 88,6429 руб.

30 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 88,6429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 86,58 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
30 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,96 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,21 коп. и составил 10,96 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,917 руб., максимальный - 11,007 руб. Было заключено 56096 сделок. Объем торгов составил 86843,81 млн...
30 апреля 2026 года 19:01
Индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС - на 0,8%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг ростом индексов на 0,7-0,8% после утреннего роста, сдерживает подъем коррекция в нефти (июньский фьючерс на сорт Brent откатился ниже $115 за баррель после роста выше $124) после ралли на новостях о морской блокаде Ирана...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:56
"Магнит" в 2025 году нарастил выручку на 15,3%
Ритейлер "Магнит" по итогам 2025 года увеличил общую выручку на 15,3%, до 3,5 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

LfL-продажи поднялись на 8,7% на фоне роста среднего чека на 8,4% и трафика на 0,3%.

Чистая розничная выручка в прошлом году выросла на...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:50
На пост главы правительства Дагестана предложен нынешний заместитель полпреда РФ в ДФО Рамазанов
Представители руководства Дагестана предложили на пост главы республики кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост премьера - нынешнего заместителя полпреда РФ в ДФО Магомеда Рамазанова.

Эти кандидатуры на встрече с президентом РФ...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:42
Цены на нефть снижаются, Brent торгуется около $114,4 за баррель
Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после уверенного подъема в начале сессии. Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и восстановления судоходства в Ормузском...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:35
Американский рынок акций начал торги в четверг ростом
Американский рынок акций начал торги в четверг ростом, однако затем Nasdaq перешел к снижению.

Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск вырос на 0,8% и достиг 49242 пунктов.

Значение Standard & Poor's 500 остается примерно на уровне закрытия...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:28
Норникель за 1-й квартал снизил чистую прибыль по РСБУ на 64% в годовом сравнении
"Норильский никель" в первом квартале 2026 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 64% к данным годичной давности, до 22,2 млрд рублей, сообщила компания в четверг.

Падение объясняется ростом отчислений по налогу на прибыль и эффектом курсовых разниц, что было частично...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:16
ФАС не считает нужным менять регулирование торговли в РФ, объединяя в единую модель онлайн и офлайн
Регулирование торговых сетей и маркетплейсов не целесообразно объединять в единый документ, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. По его мнению, это может нарушить баланс, достигнутый в отношении традиционной розницы при выработке...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:05
Новак считает, что нефтерынку после окончания конфликта на Ближнем Востоке понадобится несколько месяцев на восстановление, он потерял 600 млн баррелей
Нефтяной рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке потерял 600 млн баррелей, нужно будет несколько месяцев на восстановление, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы переживаем кризис в целом на энергетических рынках. Это касается не только нефти, но и газового...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9346 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,41 коп. и составил 10,9346 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,891 руб., максимальный - 10,9815 руб. Было заключено 14928 сделок. Объем торгов составил 23592,52...
30 апреля 2026 года 17:54
Туроператоры остаются финансово устойчивыми, несмотря на убытки на Ближнем Востоке
Несмотря на понесенные убытки, финансовая устойчивость туроператоров не пострадала из-за конфликта на Ближнем Востоке, им есть за счет чего покрывать потери, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"После 2020 года на рынке...    читать дальше
30 апреля 2026 года 17:43
За квартал чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ упала в 2 раза
Чистая прибыль "Транснефти" в первом квартале по РСБУ составила 16,95 млрд рублей по сравнению с 34,6 млрд рублей годом ранее (в 2 раза меньше), говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период почти не изменилась (упала на 0,8%) - 320,1 млрд рублей против 322,74...    читать дальше
30 апреля 2026 года 17:31
Выручка "Уралкалия" по РСБУ в 1-м квартале выросла на 12%, чистая прибыль сократилась в 2,7 раза
Выручка "Уралкалия" по РСБУ за 1-й квартал выросла на 12% к аналогичному периоду прошлого года, до 83,3 млрд рублей, говорится в отчете компании.

В том числе выручка от экспортных продаж увеличилась на 9% и составила 65,8 млрд рублей. Выручка от продаж на внутренний...    читать дальше
30 апреля 2026 года 17:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 мая
ЦБ РФ с 1 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10875,28 (-114,56) руб./грамм; на серебро - 175,01 (-1,19) руб./грамм; на платину - 4576,56 (-103,55) руб./грамм; на палладий - 3458,27 (-66,26) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
30 апреля 2026 года 17:23
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 74,8014 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 74,8014 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,92 коп.

Это автоматическое сообщение.
