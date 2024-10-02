Россия выдаст другим странам за 3 года 1,6 трлн руб. кредитов

2 октября. FINMARKET.RU - В ближайшую трехлеткупланирует выдать по $5,2 млрд в год государственных финансовых и экспортных кредитов другим странам. Это эквивалентно 501 млрд рублей в 2025-м, 520 млрд — в 2026-м и 536,6 млрд — в 2027-м, говорится в пояснительной записке к новому проекту федерального бюджета, пишут "Известия" . Оценка составлена на основе прогноза Минэкономразвития, согласно которому в следующие три года доллар будет стоить в среднем 96,5, 100 и 103,2 рубля соответственно.

Таким образом, в ближайшую трехлетку РФ предоставит иностранным государствам займов на 1,6 трлн рублей. По сравнению с планом, заложенным в предыдущийна 2024–2026 годы (1,4 трлн), свежая оценка увеличилась примерно на 10%, или на 135 млрд.

Эти средства необходимы для того, чтобы Россия могла завершить действующие проекты и выполнять принятые обязательства по межправительственным договоренностям, говорится в проекте бюджета на 2025–2027 годы. Еще одна цель, согласно документу, — оказание финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в отраслях, где наши товары конкурентоспособны.

При этом прогноз по возврату займов повышен втрое — до 166 млрд только за 2025-й. Это может быть связано с наступлением сроков погашения более старых заимствований и частичным урегулированием проблем с трансграничными переводами. Такиеукрепляют позиции нашей страны на мировой арене и обеспечивают длительные поступления в казну.

Межправительственные кредиты преследуют разные цели, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, они могут быть: