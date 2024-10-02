- - финансовыми, то есть когда страна просто выдает деньги взаймы и получает с них проценты,
- - экспортными, когда одна страна выдает кредит другой, чтобы та покупала сырье, продукцию или технологии производителей/разработчиков из страны-кредитора;
- - специально под крупные межгосударственные проекты.
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02 октября 2024 года 10:11
Россия выдаст другим странам за 3 года 1,6 трлн руб. кредитов
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Екатерина Христова/ТАСС
2 октября. FINMARKET.RU - В ближайшую трехлетку Россия планирует выдать по $5,2 млрд в год государственных финансовых и экспортных кредитов другим странам. Это эквивалентно 501 млрд рублей в 2025-м, 520 млрд — в 2026-м и 536,6 млрд — в 2027-м, говорится в пояснительной записке к новому проекту федерального бюджета, пишут "Известия". Оценка составлена на основе прогноза Минэкономразвития, согласно которому в следующие три года доллар будет стоить в среднем 96,5, 100 и 103,2 рубля соответственно. Таким образом, в ближайшую трехлетку РФ предоставит иностранным государствам займов на 1,6 трлн рублей. По сравнению с планом, заложенным в предыдущий бюджет на 2024–2026 годы (1,4 трлн), свежая оценка увеличилась примерно на 10%, или на 135 млрд. Эти средства необходимы для того, чтобы Россия могла завершить действующие проекты и выполнять принятые обязательства по межправительственным договоренностям, говорится в проекте бюджета на 2025–2027 годы. Еще одна цель, согласно документу, — оказание финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в отраслях, где наши товары конкурентоспособны. При этом прогноз по возврату займов повышен втрое — до 166 млрд только за 2025-й. Это может быть связано с наступлением сроков погашения более старых заимствований и частичным урегулированием проблем с трансграничными переводами. Такие кредиты укрепляют позиции нашей страны на мировой арене и обеспечивают длительные поступления в казну. Межправительственные кредиты преследуют разные цели, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, они могут быть:
Опубликовано Финмаркет
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