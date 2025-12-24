Сколько процентных доходов получили вкладчики в 2025 году

24 декабря. FINMARKET.RU - В 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей на процентах по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам и будет вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки, рассказали "Российской газете" в ВТБ, поделившись оценкой рынка.

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет 66 трлн рублей, поднявшись на 15%. Основным драйвером роста остаются рублевые накопления, объем которых вырос на 16,5% на фоне высоких ставок, до отметки 62,5 трлн.

"Накопления превратились в осознанную финансовую стратегию, генерирующую значимый капитал. И несмотря на устойчивое снижение ключевой ставки, россияне продолжают аккумулировать средства на вкладах и накопительных счетах, - говорит старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. - Рынок сбережений показывает стабильный рост, и, по нашим прогнозам, он продолжится и в следующем году, показав двузначные темпы".

В следующем году портфель привлеченных средств, по оценке банка, вырастет в России на 11% и превысит 73 трлн рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом замедлится, но по-прежнему будет выше инфляции и может варьироваться в зависимости от изменения ключевой ставки.

Периоды роста спроса совпадали с ожиданиями изменения ключевой ставки и пиками депозитных предложений банков, тогда как фазы снижения активности приходились на моменты неопределенности или постепенного ухудшения условий по вкладам. Для большинства клиентов важна не только текущая ставка, но и понимание того, в какую сторону будет двигаться рынок в ближайшие месяцы.

С сентября маркетплейс зафиксировал постепенное восстановление интереса: спрос вырос более чем на 5% к предыдущему месяцу, в октябре - еще на 4%, а в ноябре - почти на 9%.