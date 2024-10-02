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02 октября 2024 года 09:12
Перечень полезного для техносуверенитета будет расширен
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Артем Геодакян/ТАСС
2 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, расширяющий периметр таксономии технологического суверенитета - критериев инвестпроектов, интересных государству с точки зрения импортозамещения и инновационного развития экономики, пишет "Коммерсант". Соответствие проектов таксономии не предполагает прямой поддержки бюджета, но по плану должно открывать доступ к более доступному рыночному финансированию - ЦБ смягчает регулирование для банков в рамках финансирования таких проектов (снижая коэффициенты риска по таким кредитам). Таксономия - механизм оценки степени важности инвестпроектов для экономики. Проект Минэкономразвития дополняет таксономию новыми направлениями и критериями — это возведение электростанций, развитие новых месторождений редкоземельных металлов, генерации возобновляемой, водородной и атомной энергетики и строительства высокоскоростных магистралей. Совокупный объем дополнительных таксонов (разновидностей проектов) - свыше 300. Минэкономики предлагает запустить и новые механизмы финансирования таких проектов - облигации, а также кредиты для лизинговых компаний, приобретающих продукцию производителей, соответствующих критериям технологического суверенитета.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, инвестпроекты
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