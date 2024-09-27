Встали на защиту прав потребителей и конкуренции

27 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономики при участии Минпромторга и Минцифры по поручению аппарата Белого дома разработало"О платформенной экономике" - чтобы прекратить постоянные конфликты и защитить права работников, потребителей и партнеров в этой сфере, он регламентирует отношения всех ее участников между собой и обмен платформ данными с ФНС, пишет "Коммерсантъ".

Однако, операторам цифровых платформ разрешат работать с исполнителями заказов по гражданско-правовым договорам, де-факто легализовав существующую практику, что может вызвать несогласие Минтруда, так как не обеспечивает уплаты страховых взносов и социальных гарантий для этой категории занятых.

Новое регулирование будет распространяться на все цифровые, при этом отдельно затронет так называемые посреднические ЦП, которые организуют многостороннее взаимодействие участников рынка, размещают предложения о продаже товаров и предоставлении услуг, дают возможность заключения сделок и расчетов на самой платформе и получают основной доход от сделок и услуг. Это "маркетплейсы (например, Wildberries, Ozon), заказ еды и такси (например, сервисы "Яндекса"), подбор исполнителей услуг (например, Skyeng), бронирование туристических услуг (например, "Яндекс Путешествия", Ostrovok)", говорит собеседник “Ъ”.

Сам по себе законопроект — реализация поручения вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет газета. Целью документа, как поясняют в аппарате чиновника, было введение единых правил игры в этой сфере. Внимание к ней, напомним, регулярно приковывают конфликты, возникающие в многосторонних отношениях платформ, исполнителей, курьеров, пунктов выдачи заказов и т. п.

"Государству важно обеспечить защиту прав потребителей, справедливую конкуренцию и предотвратить мошенничество",— говорит собеседник “Ъ” в секретариате чиновника.