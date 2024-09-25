Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%

25 сентября. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в августе 2024 года составил 2,7% в годовом сравнении после повышения на 3,3% в июле, на 2,7% в июне, 5,8% в мае, 4,8% в апреле, 4,4% в марте, 8,4% в феврале и 4,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-август 2024 годав РФ увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в августе 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предусматривал рост промпроизводства РФ за август на 2,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов в августе 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ увеличилась на 0,8% после снижения на 0,8% в июле и снижения на 1,5% в июне.

В добывающем секторе в августе производство выросло на 0,1% в годовом выражении после снижения на 2,2% в июле (за январь-август - снижение на 0,4%).

Рост в обрабатывающих отраслях в августе замедлился до 4,7% в годовом сравнении с 6,6% в июле (за январь-август - рост на 8,1%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в августе был зафиксирован рост на 0,2% после роста на 4,1% в июле (за январь-август - рост на 3,4%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в августе составило 1,2% после роста на 2,5% в июле (за январь-август - рост на 1,2%).

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 4,1% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале сентября). Минэкономразвития РФ в сентябре улучшило свой прогноз роста промпроизводства в 2024 году до 4,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза.

Отрасли, показавшие в августе 2024 года рост по сравнению с августом 2023 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 32,7%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - на 19,2%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 12,9%; производство прочих готовых изделий - на 10,8%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 8,7%; производство продуктов питания - на 2,8%, напитков - на 8,6%; производство одежды - на 6,8%; добыча металлических руд - на 4,6%; производство бумаги - на 3,9%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 3,4%; производство химических веществ и химических продуктов - на 3,3%; производство мебели - на 2,0%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - на 1,9%; производство кокса и нефтепродуктов - на 1,1%; производство текстильных изделий - на 0,8%; производство электрического оборудования - на 0,8%.

Отрасли, снизившие объемы производства в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 16,7%; производство табачных изделий - на 7,9%; производство кожи и изделий из кожи - на 6,1%; ремонт машин и оборудования - на 2,6%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - на 2,3%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 1,6%; металлургическое производство - на 0,8%; добыча прочих полезных ископаемых - на 2,5%; добыча угля - на 3,6%.

Производство продуктов питания в РФ в январе-августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4,4%, напитков - на 10,2%.

В августе в годовом выражении производство продуктов выросло на 2,8%, по сравнению с июлем этого года - на 6,7%. Производство напитков в минувшем месяце увеличилось к августу прошлого года на 8,6%, по сравнению с июлем этого года - снизилось на 8,1%.

Производство мяса птицы и субпродуктов за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,2%, до 3,5 млн тонн. В августе в годовом выражении производство было на 7,2% больше, по сравнению с июлем этого года - на 2% больше.

Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за восемь месяцев было произведено 2,5 млн тонн (на 3,5% больше), колбасных изделий - 1,7 млн тонн (на 2,6% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) - 2,9 млн тонн (на 6% меньше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-августе увеличилось на 13,7%, до 5,4 млн тонн, маргарина - на 1,5%, до 291 тыс. тонн. Молокоперерабатывающие заводы за восемь месяцев выработали 221 тыс. тонн сливочного масла, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Производство сыра выросло на 7,4%, до 560 тыс. тонн, творога - на 6,1%, до 317 тыс. тонн.

Соков выработано 1,2 млрд условных банок, это на 4,5% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Мукомолы произвели 6 млн тонн муки (на 5,3% больше). Крупы выработано 1,2 млн тонн (на 4% больше), хлебобулочных изделий выпечено 3,3 млн тонн (на 2,4% меньше).

Производство сахара составило 1,4 млн тонн, что на 23,1% больше прошлогоднего. Кондитеры в январе-августе выпустили 2,7 млн тонн сладостей, что на 5,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Производители детского питания в январе-августе увеличили выпуск консервов и соков на фруктовой и фруктово-овощной основе на 3,6%, до 2,8 млрд условных банок.

Согласно данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в августе 2024 года увеличилось на 5,2% относительно августа прошлого года. Показатель в абсолютном выражении не приводится, при этом сказано, что относительно июля этого года он меньше на 12,6%. В июле было произведено 58,2 тыс. "легковушек", сообщалось в статистике Росстата за позапрошлый месяц.

За январь-август выпущено 442 тыс. легковых авто, что превысило низкую базу аналогичного периода на 47,2%.

Выпуск грузовых машин в РФ в прошлом месяце поднялся на 4,9% г/г и уменьшился на 11,1% к июлю (когда было произведено 16,7 тыс. штук). С начала года сделано 122 тыс. грузовиков (+13%).

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в августе упало на 24,5% г/г и на 37,3% - к июлю. В январе-августе показатель вырос на 18,1%, до 9,8 тыс.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в августе было выпущено на 21,8% больше, чем годом ранее, и на 6,8% - чем в июле. За 8 месяцев сделано 146 тыс. моторов (+13,1%).

Выпуск кузовов для автотранспортных средств в августе подскочил на 41,4% г/г и был на 1,8% больше, чем в июле. С начала года их производство составило 29,1 тыс. штук (+35,8%).