В общепите усиливается дефицит кадров

19 сентября. FINMARKET.RU - Демографическая яма 1990-х годов и миграционный кризис в России продолжают негативно влиять на бизнес, которому сложно привлекать необходимое количество работников. На рынке общепита, где число вакансий за последний год выросло почти на треть, проблема усугубляется конкуренцией, например, с маркетплейсами, сервисами доставки и сегментом пассажирских перевозок, где зарплата у персонала несколько выше, пишет "Коммерсант"

В январе-сентябре 2024 года число вакансий в сфере общепита выросло на 28% год к году, говорится в совместном исследовании портала по поиску работы HeadHunter и сети "Крошка картошка". Сильнее всего вырос спрос на уборщиков - на 41%, курьеров - на 31%, официантов и барменов - на 30%, менеджеров - на 22% и бухгалтеров - на 29%. Сейчас, по оценке аналитиков, отрасли не достает около 30 тыс. работников.

Дефицит кадров, по словам основателя сети гастробаров "Раковая" Евгения Ничипурука, "настолько катастрофический", что уже сдерживает развитие отрасли.

Демографический и миграционный кризис еще только набирает обороты, отмечает HR-директор сети Gagawa Елена Ваняшина. При этом власти регионов ограничивают сферы занятости мигрантов. Так, в Подмосковье с января 2025 года планируют запретить привлекать иностранную рабочую силу по патентам в сферах уличного питания в нестационарных объектах.