Минэкономразвития ждет рост зарплат россиян на треть за 4 года

18 сентября. FINMARKET.RU - Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 35% за четыре года с 88 285 руб. в 2024 г. до 119 296 руб. в 2027 г., следует из прогноза социально-экономического развития России на ближайшую трехлетку, подготовленного Минэкономразвития, пишут "Ведомости" . В 2024 г. номинальныевырастут на 17,9% по сравнению с прошлым годом (74 854 руб.), при этом в последующие годы темпы их роста замедлятся, следует из документа. В 2025 г. среднемесячная зарплата составит 99 952 руб. (+13,2%), в 2026 г. - 110 169 руб. (+10,2%), а к 2027 г. - 119 296 руб. (+8,3%).

В новом прогнозе Минэк значительно пересмотрел свои апрельские оценки. Весной ведомство ожидало среднемесячную заработную плату в 2024 г. на уровне 84 000 руб., в 2025 г. - 90 000 руб., а в 2026 г. - 97 039 руб.на 2027 г. предполагал средние зарплаты на 15 893 руб. ниже - 103 403 руб.

Темпы роста оплаты труда в реальном выражении (за вычетом инфляции) будут замедляться, следует из последнего прогноза. По итогам текущего года он должен составить 9,2%, после чего начнет снижаться - до 7% в 2025 г., 5,7% в 2026 г. и 4,1% в 2027 г.

Номинальные заработные платы россиян вырастут на 16% по итогам текущего года, ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в сентябре. Несмотря на то что их рост замедлился в последние месяцы, он все еще остается повышенным и "продолжает опережать рост производительности труда", отмечал регулятор в пресс-релизе по итогам последнего заседания по ключевой ставке. Во многом это вызвано жесткостью рынка труда - безработица вновь обновила исторический минимум, при этом сохраняется значительный дефицит кадров, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности, пишет ЦБ.

Согласно данным прогноза социально-экономического развития, в базовом сценарии производительность труда в России вырастет на 3,3% в 2024 г., в последующие два года - на 2,3% и в 2027 г. - на 2,8%. Незначительную положительную динамику будет показывать также численность рабочей силы: за четыре года показатель вырастет с 76 млн до 76,4 млн человек.