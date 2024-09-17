Мировой ювелирный рынок может обрушиться

17 сентября. FINMARKET.RU - Глобальныйалмазов, а вместе с ним и мировая ювелирная отрасль могут если не обрушиться, то уж точно измениться до неузнаваемости. Причиной этому сталипротив российских алмазодобытчиков. Что будет с рынком дальше, рассказал в интервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимир Збойков.

"Рынок сырых алмазов при добыче - это всего-навсего 12 млрд долл. Если мы возьмем оборот тех же самых алмазов, но уже прошедших стадию перепродажи через многочисленных брокеров, то это будет порядка 45 млрд долларов. С учетом внутренних рынков перепродаж каждой отдельно взятой страны будет примерно 60 млрд долл. оборота сырых алмазов. Если Россия перестанет продавать свою долю камней западным диамантерам (обработчикам драгоценностей), то они потеряют сразу 20 млрд долларов. То есть Запад сделал себе очень больно. Причем американцы оказались умнее европейцев, их санкции куда слабее", - рассказал Збойков.

Как пояснил эксперт, Еврокомиссия сделала своим диамантерам намного хуже - им нужен сертификат на каждый сырой алмаз от одного карата и более о том, чтоу них не российские, и нужно ехать с ними в Антверпен на физическую сертификацию. "В единственное место на планете! Естественно, этому никто не рад. Причем хотели начинать уже с 0,5 карата с 1 сентября 2024 года, но сдвинули снижение порога до апреля 2025 года. Хотя процесс проверок с одного карата уже работает", - подчеркнул Збойков.

Как отметил Збойков, в мире давно идет прослеживаемость оборота сырых алмазов. То есть западные чиновники выстроили свою систему параллельно Кимберлийскому процессу.

"Дело в том, что западные чиновники ввели сначала свою дополнительную систему документально. Вот это и вызывает у диамантеров панику, поскольку провоцирует задержки на таможне. То есть в любом случае это лишняя операция, лишние проверки и пустая трата времени. Представьте, что значит вывести дорогостоящие товары из оборота на десять дней - это очень дорого. Ситуация вызывает большие проблемы", - считает он.