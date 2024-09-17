В сентябре инфляция замедлится до 8,1% - Минэкономразвития

17 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении в конце сентября с 9,05% в августе, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг., пишут "Ведомости", ссылаясь на документ. Замедление роста цен произойдет во всех категориях, прогнозирует министерство.

Продукты питания в конце сентября вырастут в цене на 8,1% год к году по сравнению с 9,72% в августе, следует из документа. Рост цен на непродовольственные товары замедлится до 5,4% с 6,09% в августе. В то же время услуги подорожают на 10,6% год к году по сравнению с 11,73% в августе. Высокие темпы роста будут сохраняться как в сфере ЖКХ – 10,6% за счет индексации тарифов, проведенной в июле впервые за полтора года, так и в прочих услугах (11,7%).

Со второй половины года Минэк ждет замедления роста цен производителей промышленной продукции. Если в конце 1-го квартала показатель составлял 19,1%, в июне – 14%, то в сентябре он снизится до 5,2%, в декабре составит 5,8%.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в конце декабрязамедлится до 7,3%. Спустя квартал, в марте 2025 г., показатель опустится до 7%, а в июне – до 6,2%. В сентябре следующего года инфляция начнет приближаться к таргету и составит 5%, а в декабре – 4,5%. Инфляция вернется к целевым значениям только в 2026 г., следует из прогноза.

В августе рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке ЦБ РФ на 9 сентября, составила 9% после 9,1% за август – устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению, поясняет регулятор. В месячном выражении темпы роста цен в последний месяц лета снизились до 0,2% с 1,14% в июле (была проведена индексация тарифов ЖКХ).

На динамику инфляции сейчас оказывают влияние различные факторы, в том числе денежно-кредитная политика, сезонные тренды, сообщил "Ведомостям" представитель Минэкономразвития. "По оперативным данным видим, что замедление инфляции год к году идет практически фронтальное. По итогам года ожидаем замедление инфляции до 7,3% и выход на таргет в 2026 г.", – добавил собеседник, не уточнив актуальность прогноза на сентябрь.

Чтобы годовой рост цен в сентябре совпал с прогнозом Минэка, месячная инфляция должна быть на уровне 0%, отмечает главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков. Это маловероятно с учетом накопленной инфляции с начала месяца в 0,1% и менее глубокого, чем обычно, сезонного снижения цен на продовольствие. По компонентамМинэка предполагает снижение цен на продукты на 0,7% в сентябре по сравнению с августом, рост цен на непродовольственные товары на 0,5% и услуг – на 0,3%, подсчитал эксперт. Эти цифры если не полностью исключены, то скорее отражают нижнюю границу оценок роста цен в текущем месяце, считает он.

Прогноз ВТБ на сентябрь выше ожиданий Минэка и составляет 8,4% год к году, отметил главный экономист банка Родион Латыпов. Опубликованная статистика за август и имеющиеся недельные данные за сентябрь свидетельствуют о том, что прогноз Минэка не сбывается, говорит он. Актуальность цифр за сентябрь под сомнением – это может быть связано с тем, что в августе рост цен оказался выше ожиданий министерства, полагает главный экономист "БКС мир инвестиций" Илья Федоров. Вероятно, Минэк составлял свой прогноз до официальных данных за август и предполагал, что в августе будет инфляция ниже, а в сентябре чуть выше – около 0,1–0,2%, отмечает экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. При этом Тунев не исключает, что прогноз сбудется. Такая динамика возможна, если плодоовощи и туризм (включая авиаперелеты) продолжат вносить отрицательный вклад в индексы инфляции, считает эксперт.

Инфляция по итогам 2025 г., по оценке Латыпова, тоже будет выше прогноза министерства – на уровне 5,5% в годовом выражении. Драйверами снижения инфляции будут жесткая денежно-кредитная политика и бюджетная политика, предполагающая возвращение к нулевому структурному балансу уже в следующем году, считает эксперт. Инфляция может замедлиться до цели 4% при стабильном курсе и умеренной динамике цен на товары (продукты и непродовольственные товары могут расти по 3%), полагает Тунев. При этом услуги могут продолжать дорожать выше цели по инфляции – например, по 6% год к году.