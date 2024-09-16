Рынок просит смягчить требования по признанию телекомоборудования отечественным

16 сентября. FINMARKET.RU - Участники телекомрынка попросили ведомства смягчить новые требования по признанию телекомоборудования (ТКО) отечественным. Эти требования внесены в проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом и опубликованный в конце августа.

АНО "Консорциум "Телекоммуникационные технологии" (АНО ТТ; входят "Ростелеком", "Элемент", "Ростех" и др.) 9 сентября направило в Минпромторг и Минцифры письмо с критикой проекта постановления и предложениями в отношении предлагаемого властями механизма. Копия письма есть у "Ведомостей"

В проекте Минпромторг предлагает определять "российскость" ТКО с помощью норм постановления № 719 (о подтверждении производства российской промышленной продукции). Сейчас отечественное происхождение такой продукции регулирует постановление № 878 о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции (РЭП) в России.

АНО ТТ в письме отмечает, что предложенное Минпромторгом "поэтапное увеличение степени локализации ТКО, в том числе посредством применения в нем российских печатных плат, интегральных микросхем и пассивной электронной компонентной базы (ЭКБ), безусловно, необходимо для развития отрасли". Но для "исключения негативных последствий" документ нужно скорректировать, считают авторы письма.

Например, в проекте постановления прописано, что в российском телекомоборудовании с 2026 г. должно быть не менее 10% отечественной ЭКБ. Этот порог будет подниматься: с 2028 г. уже 30%, с 2030 г. - 60%.

Как следует из письма, ряд производителей ТКО совместно с ВНИИ радиоэлектроники (ВНИИР) проанализировали отечественный рынок ЭКБ на наличие аналогов иностранной базы. "Установлена недостижимость предлагаемых показателей процентной доли российской ЭКБ", - заявляет АНО ТТ.

В проект постановления, по мнению производителей ТКО, нужно включить "объективно исполнимые" процентные доли отечественной ЭКБ, говорится там же.