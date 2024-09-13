Авторынок "выгребает все, что есть на складах"

13 сентября. FINMARKET.RU - Российскийпоследние недели живет ожиданием начала поэтапного повышения утилизационного сбора с 1 октября. Продажи новых автомобилей из-за опасения роста цен обновляют максимумы с начала кризиса 2022 года. В преддверии повышения утильсбора машины хлынули через границу с Китаем, создавая заторы на пунктах пропуска, пишет "Коммерсантъ".

Коммерческий директор дистрибутора BWG Евгения Стрельцова рассказывает, что заторы стали формироваться примерно с конца июля-начала августа. Директор по продажам спецтехники FNGroup Михаил Вислогузов говорит, что пропуск через границу задерживается примерно на неделю. Директор направления продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов говорит, что, видя растущий спрос, дистрибуторы начинают сокращать акции, программы поддержки, чтобы не тратить бюджет. "Рынок выгребает все, что есть на складах", - отмечает он. По словам Иванова, повышение цен может растянуться на три-четыре месяца и будет зависеть от поведения участников рынка, которые будут следить друг за другом.