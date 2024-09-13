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13 сентября 2024 года 09:00
Авторынок "выгребает все, что есть на складах"
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - Российский авторынок последние недели живет ожиданием начала поэтапного повышения утилизационного сбора с 1 октября. Продажи новых автомобилей из-за опасения роста цен обновляют максимумы с начала кризиса 2022 года. В преддверии повышения утильсбора машины хлынули через границу с Китаем, создавая заторы на пунктах пропуска, пишет "Коммерсантъ". Коммерческий директор дистрибутора BWG Евгения Стрельцова рассказывает, что заторы стали формироваться примерно с конца июля-начала августа. Директор по продажам спецтехники FNGroup Михаил Вислогузов говорит, что пропуск через границу задерживается примерно на неделю. Директор направления продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов говорит, что, видя растущий спрос, дистрибуторы начинают сокращать акции, программы поддержки, чтобы не тратить бюджет. "Рынок выгребает все, что есть на складах", - отмечает он. По словам Иванова, повышение цен может растянуться на три-четыре месяца и будет зависеть от поведения участников рынка, которые будут следить друг за другом. Возможный перенос повышения утильсбора на 2025 год не охладит текущий ажиотажный спрос на автомобили, только продлит его, сообщил исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов в интервью "Коммерсанту". При этом заранее объявленное поэтапное повышение - более правильный шаг, чем внезапное анонсирование уже принятого решения, считает он.
Опубликовано Финмаркет
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