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12 сентября 2024 года 08:56
Туриндустрия увеличивает инвестпривлекательность
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Александр Зеликов/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - Инвесторы стали активно вкладывать средства в создание в России туристической инфраструктуры: за год этот показатель вырос в четыре раза. Этому способствуют увеличение внутреннего турпотока и сформировавшийся информационный фон вокруг мер господдержки отрасли, пишет "Коммерсант". В России в стадии активной реализации на конец августа 2024 года находились 3,6 тыс. инвестпроектов в туриндустрии общей стоимостью 532 млрд руб., что в четыре раза больше год к году, подсчитали в консалтинговой компании "ТендерПро" на основе данных об объявленных тендерах и открытых источников. В Минэкономразвития, курирующем туризм, заявили изданию, что за первый квартал 2024 года бизнесом вложено в соответствующие проекты 156,7 млрд руб., что почти вдвое выше по сравнению с январем-мартом 2023 года. Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев убежден, что многие из анонсированных проектов не будут реализованы в заявленные сроки. Сдерживающим фактором для развития, например, гостиничной инфраструктуры гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский считает ограничения по увеличению въездного турпотока в том числе из-за сохраняющихся трудностей в получении некоторыми интуристами российских виз.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, туризм, инвестиции
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