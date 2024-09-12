Туриндустрия увеличивает инвестпривлекательность

12 сентября. FINMARKET.RU - Инвесторы стали активно вкладывать средства в создание в России туристической инфраструктуры: за год этот показатель вырос в четыре раза. Этому способствуют увеличение внутреннего турпотока и сформировавшийся информационный фон вокруг мер господдержки отрасли, пишет "Коммерсант"

В России в стадии активной реализации на конец августа 2024 года находились 3,6 тыс. инвестпроектов в туриндустрии общей стоимостью 532 млрд руб., что в четыре раза больше год к году, подсчитали в консалтинговой компании "ТендерПро" на основе данных об объявленных тендерах и открытых источников. В Минэкономразвития, курирующем, заявили изданию, что за первый квартал 2024 года бизнесом вложено в соответствующие проекты 156,7 млрд руб., что почти вдвое выше по сравнению с январем-мартом 2023 года.

Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев убежден, что многие из анонсированных проектов не будут реализованы в заявленные сроки. Сдерживающим фактором для развития, например, гостиничной инфраструктуры гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский считает ограничения по увеличению въездного турпотока в том числе из-за сохраняющихся трудностей в получении некоторыми интуристами российских виз.