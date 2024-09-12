Бизнес наращивает средства на депозитах в банках

12 сентября. FINMARKET.RU -активно наращивает средства на вкладах в банках. На фоне высоких ставок объем средств юрлиц (за исключением ИП) на депозитах в нацвалюте увеличился на 34% - до 31,7 трлн рублей по итогам июля 2024-го, следует из наиболее свежих данных ЦБ. Это самый большой прирост за всё время ведения статистики с 2012 года, пишут "Известия"

Если суммировать объем депозитов бизнеса в рублях и в иностранной валюте, то цифра будет еще больше - 39,3 трлн рублей. Однако на второй показатель в значительной степени влияет изменение курса, поэтому его колебания менее показательны.

Спрос бизнеса наподтверждают данные крупнейших кредитных организаций. Только в июле 2024-го компании разместили в "Сбере" 680 млрд рублей - это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщили "Известиям" в пресс-службе банка. При этом если сравнивать июль 2022-го с июлем 2023-го, то объем привлечений вырос только на 20%.

Ставки по депозитам для предпринимателей могут доходить до 16,15% - это зависит от срока вклада, его суммы, параметров начисления процентов, возможности пополнения или досрочного расторжения, капитализации, уточнили в банке.

В ВТБ портфель привлеченных средств клиентов МСП с января по август года вырос на 13% и превысил 4 трлн рублей, говорил на ВЭФ член правления банка Руслан Еременко.

Спрос на вклады со стороны бизнеса подтвердили и в деловых объединениях. Интерес предпринимателей к депозитным инструментам за последние месяцы повысился, в результате чего были пересмотрены параметры инвестиционных программ, сказал "Известиям" председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев.