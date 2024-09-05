В РФ появится государственный рейтинг точек общепита и ТЦ

5 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития анонсировало эксперимент по внедрению публичной оценки бизнеса, в том числе ресторанов, кафе и торговых центров. Сейчас посетители могут ориентироваться по отзывам других людей на популярных коммерческих платформах, а новыйбудет основан на результатах специальных контрольных мероприятий, пишет "Российская газета".

Эксперимент начнется в 2025 году, сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

"Публичные оценки бизнеса - распространенная мировая практика. Это один из инструментов информирования граждан об уровне безопасности сервиса. Оценки будут присваиваться предприятиям общепита и торговым сетям по результатам проверки контрольного органа, профилактического визита инспектора либо самообследования по специальному чек-листу. Оценка будет публиковаться в открытом электронном реестре и в виде наклейки размещаться при входе в здание", - рассказал Алексей Херсонцев участникам Восточного экономического форума.

Внедрение такой системы оценок в России предусмотрено концепцией совершенствования контрольной (надзорной) деятельности, которая была утверждена правительством в декабре прошлого года.

"Варианты шкалы оценок пока находятся в разработке, но мы стремимся к тому, чтобы они были интуитивно понятными всем людям и позволяли им легче принимать решения как потребителям. То же самое касается и дизайна наклеек, которые будут размещаться при входе в здание. Рассчитываем, что новая система будет эффективно мотивировать предпринимателей соблюдать обязательные требования закона и повышать уровень безопасности на своих объектах", - заявили "Российской газете" в пресс-службе Минэкономразвития.

В Федерации рестораторов и отельеров России заявили, что положительно оценивают работу министерства по внедрению публичной оценки. "Да, мы поддерживаем", - сказал корреспонденту "РГ" президент федерации Игорь Бухаров в кулуарах Восточного экономического форума.