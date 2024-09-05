Минпромторг сформировал новый экспортный нацпроект

5 сентября. FINMARKET.RU - Минпромторг сформировал структуру нового нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", пишут "Ведомости". По данным источников издания, он будет состоять из трех действующих федпроектов – "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Системные меры развития@ и одного нового – "Создание зарубежной инфраструктуры". До 2030 г. на все мероприятия планируется выделить 1,07 трлн руб. в базовом, более дорогом сценарии или 621 млрд руб. в консервативном. Пока согласован более экономный вариант.

Верхнеуровневой целью нацпроекта станет повышение доли несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на 2/3 к 2030 г. и увеличение экспорта агропромышленного комплекса (АПК) в 1,5 раза. Такие цели были обозначены в майском указе президента. При этом KPI выполняются только в случае реализации целевого сценария, сообщил источник, знакомый с материалами. Например, в консервативном удастся достичь роста несырьевого экспорта на 50% от уровня 2023 г.

Вопрос финансирования указанного нацпроекта прорабатывается правительством совместно с ведомствами, сообщил "Ведомостям" представитель Минфина. Сейчас осуществляется проработка новой редакции паспорта федпроекта "Экспорт продукции АПК", запуск которого ожидается в 2025 г., сообщил газете представитель Минсельхоза. Также на этапе разработки находятся меры поддержки для участников рынка, добавил он.

Наиболее дорогой федпроект – "Промышленный экспорт". На него Минпромторг предлагает выделить до 2030 г. 331,5 млрд руб. в предодобренном консервативном сценарии или 455 млрд руб. в базовом. В результате реализации предложенных мер прирост экспорта промышленной продукции составит 72 или 84% соответственно.

Федпроект будет включать в себя такие меры, как льготное кредитование (132 млрд или 154 млрд руб. в зависимости от сценария), торговое и предэкспортное финансирование ВЭБа и Росэксимбанка (101 млрд или 127 млрд руб.), а также помощь в транспортировке промпродукции для расширения рынков сбыта (60 млрд или 129 млрд руб.), говорит собеседник. Остальные мероприятия включают стимулирование инноваций и модернизацию производств, развитие экспорта высокопередельной продукции, страхование и поддержку послепродажного обслуживания – на них в общей сложности власти готовы потратить 37 млрд руб. в консервативном и 44 млрд руб. в базовом сценарии.

Второй по масштабам финансирования проект – "Экспорт продукции АПК". На него власти хотят выделить 205 млрд руб. в консервативном и вдвое больше в базовом сценарии (415 млрд руб.). Основные меры – поддержка экспортеров в переориентации на рынки дружественных стран – в ЕАЭС и СНГ, на Ближний Восток, в Африку, некоторые страны Азии и Латинской Америки. Доля дружественных стран в структуре экспорта в этом случае вырастет с 70 до 90%. К 2030 г. планируется нарастить поставки зерна, растительных масел, мяса и мясопродукции, кондитерских изделий, молочной продукции и муки.

Третий федпроект – "Системные меры развития". Минпромторг предлагает выделить на него 58 млрд руб. в бюджетном варианте и 100 млрд в базовом. В консервативном сценарии самое дорогое мероприятие – организация выставок и бизнес-миссий для обеспечения b2b-спроса за рубежом (14 млрд руб.). В базовом на него предлагается выделить 20 млрд руб., но самым дорогим в этом варианте будет финансирование центров поддержки экспорта (ЦПЭ), которые будут вовлекать новые субъекты МСП в экспортную деятельность, – 31,5 млрд руб. (в консервативном на это не предусмотрено средств).

В обоих сценариях предлагается выделить 12 млрд руб. на продвижение национального бренда "Сделано в России", 6 млрд руб. – на субсидии российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций в опорных странах, около 7 млрд руб. – на представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) за рубежом. Еще 12 млрд руб. Минпромторг хочет выделить на развитие платформы "Мой экспорт", которая должна будет оказывать поддержку экспортерам на всех этапах жизненного цикла.

Четвертый по объему финансирования проект – "Создание зарубежной инфраструктуры". Это новое направления для этого нацпроекта. Минпромторг предлагает выделить на него 27 млрд руб. в экономном сценарии и 100 млрд руб. – в базовом. В этом случае будет построено за рубежом 6 или 13 объектов соответственно.