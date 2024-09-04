Рост обрабатывающей промышленности РФ в 2024 году составит 6-7%

4 сентября. FINMARKET.RU - Обрабатывающие отрасли промышленности РФ прошли фазу активного восстановительного роста, но замедление положительной динамики в 2024 году, как ожидается, будет незначительным - до 6-7% после 8,6-процентного роста годом ранее.

"Мы понимаем, что импульс поствосстановительного роста не бесконечен и, в том числе, был обусловлен потребностью оперативного замещения ниш ушедших иностранных компаний. Стоит сказать, что российские промышленники подошли к этой задаче ответственно и сумели в кратчайшие сроки разработать и создать качественные продукты приоритетных сегментов экономики, востребованные на внутреннем рынке. Ожидаем, что по итогам этого года совместными усилиями сможем продемонстрировать рост обрабатывающих отраслей на уровне 6-7%", - сказал в интервью "Интерфаксу" в рамках Восточного экономического форума глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

министерства укладывается озвученные накануне ожидания первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова относительно динамики обрабатывающих отраслей. Он заявил журналистам, что производство обрабатывающих отраслей промышленности в РФ в 2024 году может вырасти на 6,8%, что выше того прогноза, который он давал весной этого года - около 5%.

По словам Алиханова, стимулирующим фактором для промышленности станет запуск новых нацпроектов технологического лидерства (НПТЛ, включая новые - создание средств производства, новые материалы и химия, беспилотники и обеспечение транспортной мобильности), которые "будут оказывать "вытягивающий" эффект как на производство запланированной в рамках НПТЛ продукции, доступной для широкого круга потребителей, так и на сырье, материалы, комплектующие высоких переделов из смежных отраслей".

Драйверами роста также остаются меры госстимулирования и внутренний спрос.

"Мы не стремимся ограничить отечественные компании работой только на внутренний рынок - позиции наших производителей на зарубежных рынках также являются одним из важнейших приоритетов развития обрабатывающей промышленности, в том числе в части кооперационных зарубежных проектов, позволяющих укреплять экономические связи с нашими стратегическими партнерами и обмениваться технологическими компетенциями", - добавил министр.

Как сообщалось, в июле 2024 года рост в обрабатывающих отраслях РФ ускорился до 6,6% в годовом выражении после увеличения показателя на 5,7% в июне. В целом за январь-июль 2024 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 8,6% к январю-июлю 2023 года.

Росстат в августе уточнил данные по промпроизводству в 2023 году. Согласно обновленным статданным, обрабатывающие производства в 2023 году выросли на 8,6% (вместо 7,5%).