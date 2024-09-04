.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04 сентября 2024 года 09:25
Рост обрабатывающей промышленности РФ в 2024 году составит 6-7%
|0
Виталий Невар/ТАСС
4 сентября. FINMARKET.RU - Обрабатывающие отрасли промышленности РФ прошли фазу активного восстановительного роста, но замедление положительной динамики в 2024 году, как ожидается, будет незначительным - до 6-7% после 8,6-процентного роста годом ранее. "Мы понимаем, что импульс поствосстановительного роста не бесконечен и, в том числе, был обусловлен потребностью оперативного замещения ниш ушедших иностранных компаний. Стоит сказать, что российские промышленники подошли к этой задаче ответственно и сумели в кратчайшие сроки разработать и создать качественные продукты приоритетных сегментов экономики, востребованные на внутреннем рынке. Ожидаем, что по итогам этого года совместными усилиями сможем продемонстрировать рост обрабатывающих отраслей на уровне 6-7%", - сказал в интервью "Интерфаксу" в рамках Восточного экономического форума глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В прогноз министерства укладывается озвученные накануне ожидания первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова относительно динамики обрабатывающих отраслей. Он заявил журналистам, что производство обрабатывающих отраслей промышленности в РФ в 2024 году может вырасти на 6,8%, что выше того прогноза, который он давал весной этого года - около 5%. По словам Алиханова, стимулирующим фактором для промышленности станет запуск новых нацпроектов технологического лидерства (НПТЛ, включая новые - создание средств производства, новые материалы и химия, беспилотники и обеспечение транспортной мобильности), которые "будут оказывать "вытягивающий" эффект как на производство запланированной в рамках НПТЛ продукции, доступной для широкого круга потребителей, так и на сырье, материалы, комплектующие высоких переделов из смежных отраслей". Драйверами роста также остаются меры госстимулирования и внутренний спрос. "Мы не стремимся ограничить отечественные компании работой только на внутренний рынок - позиции наших производителей на зарубежных рынках также являются одним из важнейших приоритетов развития обрабатывающей промышленности, в том числе в части кооперационных зарубежных проектов, позволяющих укреплять экономические связи с нашими стратегическими партнерами и обмениваться технологическими компетенциями", - добавил министр. Как сообщалось, в июле 2024 года рост в обрабатывающих отраслях РФ ускорился до 6,6% в годовом выражении после увеличения показателя на 5,7% в июне. В целом за январь-июль 2024 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 8,6% к январю-июлю 2023 года. Росстат в августе уточнил данные по промпроизводству в 2023 году. Согласно обновленным статданным, обрабатывающие производства в 2023 году выросли на 8,6% (вместо 7,5%).
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, промышленность, прогноз
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.