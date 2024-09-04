Бизнес предлагает новый механизм поддержки МСП

4 сентября. FINMARKET.RU -подготовил предложение по созданию нового механизма поддержки малого бизнеса - программы государственного льготного фондирования лизинговых программ. Об этом рассказал "Ведомостям" президент "Опоры России" Александр Калинин в кулуарах Восточного экономического форума. С учетом роста ключевой ставки и процентных ставок по кредитам вопрос недорогого лизинга становится очень актуальным, считает он.

"Допустим, ЦБ фондирует банки и госкорпорации под лизинг на льготных условиях - под 3%. Они, в свою очередь, предоставляют своим дочерним лизинговым компаниям фондирование под 4%, а уже эти компании дают бизнесу финансирование под 5%", - приводит пример Калинин, отмечая, что это примерные параметры будущего механизма. При этом если условия таких лизинговых программ будут распространяться только на российское оборудование, то это поможет не только стимулировать инвестиции, но и поддержать отечественных разработчиков, полагает он. Также "Опора России" предлагает проводить расчеты по программе с использованием цифрового рубля, так как это "обеспечит стопроцентную прослеживаемость финансов".

Бизнес-объединение направило такое предложение в комиссию Госсовета по экономике, а также планирует обсудить инициативу с Банком России в этом месяце.

Любая программа, которая позволит получить средства по ставке меньше рыночной, будет востребована бизнесом, полагает ведущий эксперт института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. При этом предприятия обрабатывающей промышленности составляют около 10% от всех компаний сектора МСП, этот вид деятельности занимает лишь 5-е место. Кроме того, по мнению Сафонова, вопрос вызывает предложенный механизм программы. С точки зрения эффективности и макроэкономической политики накачка банков и госкорпораций дешевой ликвидностью в текущих условиях "не выглядит ответственным решением", подобные программы должны финансироваться из бюджетных средств или средств институтов развития, но не за счет ЦБ.

У бизнеса потенциально востребовано все, что дешево, однако не ясно, как предлагаемая мера укладывается в парадигму ЦБ об адресности и исключительности льготных программ, считает главный экономист Т-банка Софья Донец. Кроме того, регулятор уже транслировал, что он против фиксированных льготных ставок, вместо них ЦБ предлагает использовать условия с подвижной ключевой ставкой, но с вычетом из нее постоянного процента, продолжает эксперт. По мнению Донец, предлагаемая программа должна "отвечать на вопрос о том, кто платит" - иначе говоря, следует оценить выгоду для бюджета, даже если речь идет о вопросах импортозамещения.