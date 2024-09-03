Малый и средний бизнес ищет альтернативу банковским кредитам

3 сентября. FINMARKET.RU - Высокие ставки по кредитам и требования банков к заемщикам вынудили компании из сектора малого и среднего бизнеса переключиться на альтернативные источники финансирования. О такой тенденции "Ведомостям" рассказали представители "Авито", инвестплощадок, краудфандинговых и краудлендинговых платформ.

Статистика "Авито" показывает, что в первой половине 2024 г. число объявлений с запросом на привлечение займов выросло в 3,5 раза год к году - до 25 тыс. анонсов, сообщил представитель площадки. Просмотров таких объявлений за то же время стало вдвое больше, а если сравнивать два последних полугодия, то динамика составила 66%. Предложения инвестировать или стать деловым партнером в обмен на долю в бизнесе, наоборот, утратили популярность на "Авито": число подобных публикаций сократилось на 18% и 33% соответственно, если сравнивать первые полугодия последних двух лет, сообщил представитель. Тем не менее объем значительный: 58 тыс. объявлений о поиске бизнес-партнера и 185 тыс. - с просьбой об инвестициях в обмен на процент в компании.

Среди отраслей, которые наиболее часто обращаются за привлечением финансирования, опрошенные "Ведомостями" краудплатформы называют торговлю и строительство. А в числе популярных целей кроме пополнения оборотных средств фигурируют исполнение контрактов (в том числе государственных), реклама, закупка товара и расширение ассортимента.

Объем рынка краудфандинга в целом составил в 1-м квартале 11,1 млрд руб. (треть от всей суммы за прошлый год - 33,4 млрд руб.), следует из данных ЦБ. Всего в реестре Банка России значится 64 организации, осуществляющих деятельность на рынке краудфандинга.

Набирает популярность и поиск финансирования посредством листинга ценных бумаг.