Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне

Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.

28 августа. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства вв июле 2024 года ускорился до 3,3% г/г после роста по уточненным данным на 2,7% в июне (вместо 1,9%), приводятся данные в докладе Росстата.

Показатели по промышленности в июле 2024 года превысили ожидания аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале августа консенсус-прогнозу, оценивали июльский рост промпроизводства РФ на уровне 2,6%.

одновременно в соответствии с регламентом уточнил динамику промышленности за 2023 год и за I полугодие 2024 года.

По уточенным данным, в 2023 годув РФ выросло на 4,1% (вместо роста на 3,5% по предыдущей оценке). В том числе обрабатывающие производства в 2023 году выросли на 8,6% (вместо 7,5%), оценка динамики добывающих секторов в 2023 году не изменилась - снижение на 1,3% в 2023 году.

Одновременно была скорректирована и оценка за I полугодие 2024 года - рост промпроизводства в годовом выражении составил 5,0% вместо 4,4% по предыдущей оценке. Динамика обрабатывающих производств в I полугодии составила 109,0% (оценка улучшена на 1,0 п.п.), сырьевого сектора - 99,8% (оценка улучшена на 0,1 п.п.), отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - 101,3% (оценка ухудшена на 3,4 п.п.), энергетического сектора - 103,7% (оценка ухудшена на 0,2 п.п.).

За январь-июль 2023 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 4,8%.

При этом с исключением сезонного и календарного факторов в июле 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ снизилась на 0,8% после сокращения на 1,5% в июне и роста на 1,9% в мае.

В июле 2024 года ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 6,6% в годовом выражении после увеличения показателя на 5,7% в июне. В целом за январь-июль 2024 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 8,6% к январю-июлю 2023 года.

В добывающем секторе в июле 2024 года промпроизводство снизилось на 2,2% г/г после падения на 2,3% в июне. В целом за январь-июль снижение в добыче составило 0,5%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в июле был зафиксирован рост на 4,1% в годовом выражении после роста также на 4,1% в июне (за январь-июль 2024 года - рост на 3,7%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в июле составил 2,5% после подъема на 3,1% июне (за январь-июль показатель увеличился на 1,5%).

Отрасли, показавшие в июле 2024 года значительный рост по сравнению с июлем 2023 года: выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 39,5%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 27,8%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 20,5%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 18,4%; производство напитков - 14,7%; производство прочих готовых изделий - 8,3%; производство электрического оборудования - 7,6%.

Отрасли, снизившие объемы производства в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: добыча прочих полезных ископаемых - 10,2%; производство кожи и изделий из кожи - 8,5%; добыча угля - 4,4%; производство кокса и нефтепродуктов - 2,7%; производство продуктов питания - 1,5%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 1,4%; добыча металлических руд - 1,1%.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,4% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа).

Минэкономразвития РФ ожидает (прогноз от апреля, будет уточнен в начале сентября) рост промышленности в 2024 году на 2,5%.

Производство легковых автомобилей и грузовиков в РФ в июле 2024 года снизилось месяц к месяцу на фоне плановых корпоративных отпусков автопроизводителей, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованные в среду.

За 7 месяцев текущего года в РФ было выпущено 391 тыс. легковых автомобилей, что превысило низкую базу аналогичного периода на 55,2%. В июле, по подсчетам Росстата, в РФ было произведено порядка 58,2 тыс. легковых автомобилей - на 23,6% больше, чем в июле прошлого года, и на 7,2% меньше, чем в июне текущего.

Грузовиков за январь-июль 2024 года в РФ произведено 108 тыс. шт. (+14,3%). За прошлый месяц их было сделано около 16,7 тыс. шт. (+16,3% г/г и -4,1% м/м).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн с начала года вырос на 25,3%, до 8,9 тыс. шт. В июле в РФ произвели 1,4 тыс. шт., что на 49% больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 24,6% больше, чем в июне текущего.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ за 7 месяцев увеличилось на 11,9%, до 127 тыс. шт. В июле их было сделано на 13,5% больше г/г и на 12,9% меньше м/м - 17,3 тыс. единиц.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств январь-июль этого года подскочил на 35%, до 25,2 тыс. шт. Их производство в июле, по данным Росстата, взлетело г/г на 55,7%, показав 4%-й рост м/м. Абсолютного показателя за прошлый месяц Росстат не приводит.

Крупные автопроизводители в конце июля начали уходить в плановые корпоративные отпуска. В частности, с 29 июля выпуск автомобилей был приостановлен на конвейерах "АвтоВАЗа", УАЗа, "Москвича" и ряда других предприятий автопрома. До этого, в период с 15 по 21 июля, в отпуск уходил тульский автозавод Haval. Основной российский производитель грузовиков "КАМАЗ" был в отпуске с 8 по 21 июля.

Производство продуктов питания в РФ в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4,7%, напитков - на 10,5%, сообщил Росстат в среду.

В июле в годовом выражении производство продуктов снизилось на 1,5%, по сравнению с июнем - выросло на 3,2%. Производство напитков в минувшем месяце увеличилось к июлю прошлого года на 14,7%, по сравнению с июнем этого года - на 7,4%.

Производство мяса птицы и субпродуктов за семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,6%, до 3 млн тонн. В июле в годовом выражении производство было на 5,2% больше, по сравнению с июнем этого года - на 4,2% больше.

Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за семь месяцев было произведено 2,2 млн тонн (на 3,8% больше), колбасных изделий - 1,5 млн тонн (на 3,1% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) - 2,4 млн тонн (на 5.2% меньше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-июле в годовом выражении выросло на 16,7%, до 4,9 млн тонн, маргарина - на 1,7%, до 253 тыс. тонн. Молокоперерабатывающие заводы за семь месяцев выработали 193 тыс. тонн сливочного масла, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Производство сыра выросло на 5,9%, до 489 тыс. тонн, творога - на 5,9%, до 2785 тыс. тонн.

Соков выработано 1 млрд условных банок, это на 7,3% больше, чем годом ранее.

Мукомолы произвели 5,3 млн тонн муки (на 6,7% больше). Крупы выработано 1,1 млн тонн (на 5,2% больше), хлебобулочных изделий выпечено 2,8 млн тонн (на 2,5% меньше).

Производство сахара составило 941 тыс. тонн, что почти на 35,7% больше прошлогоднего. Кондитеры в январе-июле выпустили 2,4 млн тонн сладостей, что на 6,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Производители детского питания в январе-июле увеличили выпуск консервов и соков на фруктовой и фруктово-овощной основе на 3,9%, до 2,5 млрд условных банок.

Росстат также сообщил, что в рамках действующей методологии и регламента подготовки публикаций уточнены данные о промышленном производстве в 2023 году. Индекс производства пищевых продуктов увеличен на 0,7 п.п. (со 105,9% до 106,6%) из-за уточнения информации о производстве молочной продукции (+0,7 п.п.), растительных и животных масел (+1,4 п.п.), прочих пищевых продуктов (+1,1 п.п.), о переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков (+1,4 п.п.). Индекс производства напитков снижен на 0,3 п.п. (со 101,4% до 101,1%) из-за уточнения данных о производстве безалкогольных напитков (-2,7 п.п.).

Кроме того, индекс производства пищевых продуктов в первом полугодии 2024 года снижен на 1,1 п.п., до 105,8%, выпуска табачных изделий - повышен на 0,1 п.п., до 95,1%.