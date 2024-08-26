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26 августа 2024 года 12:39
В России могут появиться минимум четыре новые программы льготной ипотеки
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Эрик Романенко/ТАСС
26 августа. FINMARKET.RU - В России в обозримом будущем могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы. Прежде всего они будут рассчитаны на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке, сообщил в интервью "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пока все эти проекты находятся на стадии обсуждения, но работа идет активно. По словам Анатолия Аксакова, несмотря на то что старая льготная ипотека свое существование в России официально прекратила, дополнительные меры поддержки для тех, кто хочет обзавестись своим жильем, обязаны появиться. Только на этот раз задача стоит сделать их более упорядоченными и четко регламентированными, чтобы ими не могли пользоваться все подряд, создавая неконтролируемый спрос и "перегрев" рынка. Анатолий Аксаков предложил также проработать вопрос о создании системы льготной ипотеки для молодых кадров. По словам парламентария, сейчас одна из главных задач страны — создание научных и производственных центров, при которых должны появиться свои города-спутники или городские районы — наподобие академгородков, которые в СССР специально возводились для размещения сотрудников региональных научных центров или отделений Академии наук. Какие из этих программ в итоге действительно появятся и как скоро, сказать пока трудно. Однако, по словам Анатолия Аксакова, работа над ними начнется в самом скором времени — в частности, ряд обсуждений с привлечением экспертного сообщества и участников рынка запланирован уже на осеннюю сессию Госдумы.
Опубликовано Финмаркет
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