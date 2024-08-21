Внутрироссийская трудовая миграция продолжает сокращаться

21 августа. FINMARKET.RU - Внутрироссийская трудоваяв последние годы продолжает сокращаться. Это, как пишет "Коммерсант" , следует из аналитической записки ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никиты Мкртчяна.

По оценкам Росстата, за последние 5 лет внутрироссийская миграция сократилась примерно на 300 тыс. человек в год: если в 2018 году, на который пришелся пик движения рабочей силы, численность работников, переехавших ради занятости в другой регион, составляла 3 млн человек, то к 2023 году она снизилась до 2,7 млн человек, и это устойчивый долгосрочный процесс. Из этого числа 1,6-1,8 млн являются временными трудовыми мигрантами, а более 1 млн - "маятниковыми", циркулирующими между домом и работой в ежедневном режиме.

Если относительно всего занятого населения временная трудовая миграция в 2018 году составляла 2,6%, то к 2023 году эта доля сократилась до 2,2%.

Положительный баланс межрегиональной трудовой миграции в 2023 году имели 19 регионов страны. В целом межрегиональная трудовая миграция перераспределяет до 3% занятого населения, но ее эффекты наиболее сильно проявляются в ограниченном числе регионов-центров притяжения, а также в регионах наиболее интенсивного оттока. Более чем в половине регионов численность занятых меняется за счет трудовой миграции не более чем на 2-3%.