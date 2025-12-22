В РФ откроют хабы по продаже подержанных машин с дисконтом до 40%

22 декабря. FINMARKET.RU - В России откроют до 10 хабов по продаже подержанных машин с дисконтом, сообщают «Известия». Распродажу техники в начале 2026 года начнут лизинговые компании в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. Там выставят изъятые легковые и грузовые автомобили из коммерческих парков, такси, сервисов доставки и прочее. В зависимости от сроков экспозиции и типа техники скидка на машины составит от 5 до 40%

Лизинговые компании готовят распродажу подержанных автомобилей, на складах скопились запасы изъятой техники, хранить которую нерентабельно из-за растущих ставок аренды, а действовать через дилерские сети невыгодно из-за высоких наценок продавцов, рассказали «Известиям» в этих организациях. Для снижения стоимости и быстрого избавления от стоков решено создать сеть торговых площадок (хабов), где можно напрямую реализовывать подержанные автомобили.

Как рассказали «Известиям» в «Газпромбанк Автолизинг», первую стоянку на 300 единиц техники открыли в Ростове-на-Дону этой осенью. Компания планирует в ближайшее время масштабировать опыт и организовать подобные площадки в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах.

Аналогичное решение прорабатывается и в «Альфа-Лизинге», сообщил «Известиям» источник на рынке, знакомый с ситуацией. Всего в начале 2026 года несколько продавцов откроют до десятка торговых хабов, сообщил он.

Продаваться там будут грузовые и легковые автомобили, которые ранее работали в коммерческих парках, в такси, сервисах доставки так называемой последней мили, в организациях и на предприятиях. Эти машины возвращались арендодателям из-за несоблюдения договоров в 2025 году, отметил источник.

По информации представителя одной из лизинговых компаний, общий сток изъятых машин на российском рынке превышает 50 тыс. единиц. В 2025 году топ-5 марок по изъятиям в грузовом сегменте заняли марки Shacman, FAW, SITRAK, «КамАЗ» и Foton, а по спецтехнике — XCMG, LiuGong, LGCE, SANY и Lonking. Среди легковых машин — Lada, Geely, Exeed, Changan и Haval. Доля грузовиков в стоке колеблется в районе 44%, прицепы занимают 21%, спецтехника — 14%, легковые машины и коммерческие фургоны — 21%.

Как рассказал источник «Известий» на рынке, скопившаяся техника при простое накапливает убытки, так как в свое время она была профинансирована банком и за нее идут платежи. Поэтому машины нужно максимально быстро реализовать во вторичный лизинг или продать.

"Объемы возвращенного имущества привели к перенасыщению сегмента подержанных автомобилей, — сказал «Известиям» заместитель гендиректора «ВТБ Лизинг» Александр Ганчев. — Процесс работы с изъятой техникой уже организован и интегрирован в структуру продаж. Двухлетние машины идут с хорошим дисконтом".

По данным источника «Известий», средняя скидка составляет 17–22% от рынка, причем компании могут снижать цены еще больше, чтобы переманивать клиентов.