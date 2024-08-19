Минфин сверстал план IPO

19 августа. FINMARKET.RU -подготовил драфт федерального проекта "Развитие финансового рынка", с помощью которого должны быть достигнуты цели майского указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%. Материалы ведомства включены в состав презентации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", на который ссылаются "Ведомости". Реализация федпроекта не потребует никаких финансовых затрат, следует из документа.

Работа над федеральным проектом "Развитие финансового рынка" все еще идет, сообщил "Ведомостям" представитель Минфина.

По плану Минфина, в период 2025–2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. 22%, или 1 трлн руб., этой суммы обеспечитгоскомпаний, ожидает Минфин. Это не означает, что ежегодный объем размещения должен соответствовать этой сумме. В показателе капитализации учитываются все акции компании, а не только free float. Если размещаться, например, будет доля в 5% от капитала компаний, то для достижения показателя в 4,5 трлн потребуется спрос на сумму 225 млрд руб. в год.

Основной блок мероприятий и KPI в разделе IPO сосредоточен, как пишет газета, именно вокруг вывода принадлежащих государству организаций на биржу. Для этого планируется совершенствование систем мотивации топ-менеджеров, в том числе привязка их вознаграждения к капитализации, определение роста стоимости как один из KPI для компании в целом, вывод дочерних обществ на биржу, стимулирование госкомпаний вкладывать свободные средства в акции российских эмитентов, привлечение средств нерезидентов и т. д.

По итогам 2023 г. капитализация компаний на Мосбирже составила 58 трлн руб., или более трети от номинального объема ВВП в 171 трлн руб. К 2030 г. размер экономики превысит 200 трлн руб., судя по прогнозам Минэка.

В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов сообщал, что его ведомство составило список из 30 компаний с госучастием с потенциалом приватизации. "Министерство финансов внесло предложение в правительство по крупным компаниям, где доля государства – более 50%, и предложило сократить долю участия, не теряя контрольного пакета. И это могут быть десятки, сотни миллиардов", – пояснял он.

Еще один резерв для продажи частным инвесторам – это компании, которые в последние годы по суду перешли в руки государства, или, по сути, национализированные активы.