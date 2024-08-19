Возврат некоторых товаров в онлайн-торговле предлагают запретить

19 августа. FINMARKET.RU - Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ предложил запретить возврат некоторых категорий товаров в онлайн-торговле. Письмо с этим предложением и просьбой "выразить мнение" в пользу изменения законодательства совет направил начальнику управления Роспотребнадзора Олегу Прусакову, пишут "Ведомости", которые ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердил глава совета Алексей Федоров.

В письме предлагается распространить перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену в офлайн-торговле, на такие же и в электронной коммерции. Предметы личной гигиены, нижнее белье, медицинские препараты и прочие "чувствительные" категории прямо воздействуют на здоровье и тело человека, поэтому возвращать их нельзя, пишут авторы письма. Подобные изменения оградят потребителя от уже использованных и повторно поступивших в оборот товаров, говорится в письме.

По закону "О защите прав потребителей" сейчас покупатель может отказаться от любого купленного в интернете качественного товара, даже без брака, в течение семи дней, объясняет ведущий аналитик направления "логистика" Data Insight Сергей Семко. Он подтвердил, что в офлайне есть исключения (запрет возврата покупки) для некоторых сложных технических, продовольственных и прочих товаров, но в онлайне их нет. Есть исключения лишь для кастомизированных под покупателя товаров, объясняет Семко.

Таким образом, покупатель может, например, "воспользоваться линзами для глаз или поносить нижнее белье и сдать обратно, если они куплены через интернет", сетует Федоров. "Или купить дорогой шампунь, вылить себе в банку, а во флакон залить воду с мылом и сдать назад. Это реальные истории", – рассказывает он.