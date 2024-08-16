Доход НПФ по портфелю пенсионных накоплений составил во 2-м квартале 1,5%

16 августа. FINMARKET.RU - Во втором квартале 2024 года средневзвешенный доходпо портфелю пенсионных накоплений составил всего 1,5%, по пенсионным резервам — 1%, указано в материалах Банка России. Эти результаты оказались на 0,8 процентного пункта ниже показателей первого квартала и достигли минимальных значений с начала 2022 года (тогда результаты были отрицательными), пишет "Коммерсант" . За первое полугодие средневзвешенный доход по пенсионным накоплениям составил 3,2%, по пенсионным резервам — 2,6%. При этом инфляция за этот период, по данным Росстата, составила почти 3,9%. Как поясняет ЦБ, нынешнее снижение показателей во многом связано с «отрицательной переоценкой облигаций и акций», в которые вложены основные средства НПФ.

Низкие показатели пенсионных фондов участники рынка связывают во многом с политикой ЦБ по повышению ключевой ставки. Ключевая ставка в первом полугодии (16%) превышала показатели прошлого года в два раза, а «обещания» ЦБ повышать ее для борьбы с инфляцией толкали вверх ставки по долговым инструментам (с падением котировок). На долгосрочном горизонте пенсионные фонды показывают более высокие результаты, даже в сравнении с инфляцией. Однако текущие низкие результаты будут препятствовать привлечению новых клиентов.