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16 августа 2024 года 08:19
В отели разрешат заселяться по водительскому удостоверению
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Александр Зеликов/ТАСС
16 августа. FINMARKET.RU - В следующем году заселяться в гостиницы можно будет по водительскому удостоверению, загранпаспорту и электронной форме паспорта в ЕПГУ. Минэкономразвития доработало проект постановления, расширяющий перечень документов, по которым можно попасть в отель, пишут "Известия". В Правила предоставления гостиничных услуг будут внесены изменения, согласно которым договор гостиницы с потребителем может быть заключен на основании не только паспорта, но и этих удостоверений. "Предлагаемые изменения необходимы в целях упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также процедуры регистрационного учета граждан Российской Федерации за счет расширения перечня документов, которые могут быть ими предъявлены для удостоверения своей личности, а также возможности предъявления таких сведений в электронной форме", - говорится в пояснительной записке к документу. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2025 года. О расширении перечня говорили уже давно. Однако еще в июне загранпаспорта в перечне не было. "У паспорта есть много альтернатив для этого, начиная с водительского удостоверения и заканчивая предъявлением QR-кода из "Госуслуг". В правительстве, очевидно, понимают это, поэтому поддерживают нашу идею", - сообщил тогда "Известиям" вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Правда, он предлагал заселять и на основании пенсионного свидетельства в формате электронного свидетельства и пластиковой карты. Эту идею в правительстве не поддержали.
Опубликовано Финмаркет
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