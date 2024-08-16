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16 августа 2024 года 08:19

В отели разрешат заселяться по водительскому удостоверению

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Александр Зеликов/ТАСС
Александр Зеликов/ТАСС
16 августа. FINMARKET.RU - В следующем году заселяться в гостиницы можно будет по водительскому удостоверению, загранпаспорту и электронной форме паспорта в ЕПГУ. Минэкономразвития доработало проект постановления, расширяющий перечень документов, по которым можно попасть в отель, пишут "Известия".

В Правила предоставления гостиничных услуг будут внесены изменения, согласно которым договор гостиницы с потребителем может быть заключен на основании не только паспорта, но и этих удостоверений. "Предлагаемые изменения необходимы в целях упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также процедуры регистрационного учета граждан Российской Федерации за счет расширения перечня документов, которые могут быть ими предъявлены для удостоверения своей личности, а также возможности предъявления таких сведений в электронной форме", - говорится в пояснительной записке к документу. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2025 года.

О расширении перечня говорили уже давно. Однако еще в июне загранпаспорта в перечне не было.

"У паспорта есть много альтернатив для этого, начиная с водительского удостоверения и заканчивая предъявлением QR-кода из "Госуслуг". В правительстве, очевидно, понимают это, поэтому поддерживают нашу идею", - сообщил тогда "Известиям" вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Правда, он предлагал заселять и на основании пенсионного свидетельства в формате электронного свидетельства и пластиковой карты. Эту идею в правительстве не поддержали.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  гостиницы,  документы

 
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