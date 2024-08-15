Доходы государства от использования лесов выросли на 10%

15 августа. FINMARKET.RU -бюджета РФ от использования лесов по итогам 1-го полугодия выросли на 10% год к году, до 38,5 млрд руб., сообщили "Коммерсанту" в "Рослесинфорге" (лесоучетная организация Рослесхоза). Как следует из этих данных, показатели по платежам увеличились в 56 регионах РФ.

Наибольшая часть доходов государства традиционно пришлась на заготовку древесины. Это сектор обеспечил 23 млрд руб., что на 16,4% больше, чем годом ранее. По данным Рослесхоза, объем лесозаготовки в 1-м полугодии вырос на 2,1% - до 91,5 млн кубометров.

На 2-м месте по доле вклада вот использования лесов - изучение недр и добыча полезных ископаемых. Доходы от этой деятельности выросли на 5,9% - до 9,4 млрд руб. Поступления от строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов увеличились на 1,3% - до 2,4 млрд руб., от рекреационной деятельности компаний - на 2% - до 1,5 млрд руб.

В "Рослесинфорге" отмечают, что за счет развития инструментов для привлечения инвестиций в отрасль растут и доходы от заготовки древесины в рамках инвестиционных проектов. В первом полугодии показатель увеличился на 18,6% - до более 3,1 млрд руб.