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15 августа 2024 года 09:05
Доходы государства от использования лесов выросли на 10%
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Владимир Смирнов/ТАСС
15 августа. FINMARKET.RU - Доходы бюджета РФ от использования лесов по итогам 1-го полугодия выросли на 10% год к году, до 38,5 млрд руб., сообщили "Коммерсанту" в "Рослесинфорге" (лесоучетная организация Рослесхоза). Как следует из этих данных, показатели по платежам увеличились в 56 регионах РФ. Наибольшая часть доходов государства традиционно пришлась на заготовку древесины. Это сектор обеспечил 23 млрд руб., что на 16,4% больше, чем годом ранее. По данным Рослесхоза, объем лесозаготовки в 1-м полугодии вырос на 2,1% - до 91,5 млн кубометров. На 2-м месте по доле вклада в бюджет от использования лесов - изучение недр и добыча полезных ископаемых. Доходы от этой деятельности выросли на 5,9% - до 9,4 млрд руб. Поступления от строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов увеличились на 1,3% - до 2,4 млрд руб., от рекреационной деятельности компаний - на 2% - до 1,5 млрд руб. В "Рослесинфорге" отмечают, что за счет развития инструментов для привлечения инвестиций в отрасль растут и доходы от заготовки древесины в рамках инвестиционных проектов. В первом полугодии показатель увеличился на 18,6% - до более 3,1 млрд руб.
Опубликовано Финмаркет
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